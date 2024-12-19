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Pakistan ve Bangladeş Ticari İşbirliğini Geliştiriyor

Pakistan ve Bangladeş, ticaret ve kültürel işbirliğini artırma konusunda mutabık kaldı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 14:57
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 14:57
Pakistan ve Bangladeş Ticari İşbirliğini Geliştiriyor

Pakistan ve Bangladeş'ten Yeni Ticaret Sözleşmesi

Pakistan ve Bangladeş, ticaret başta olmak üzere birçok alanda işbirliğini güçlendirmek için önemli bir adım attı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile Bangladeş'in geçici hükümetine başkanlık eden Muhammed Yunus, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Teşkilatı 11. Zirve Toplantısı kapsamında bir araya geldi.

Ticari ve Kültürel İşbirliğinin Artırılması

Görüşmede, iki ülkenin ticaretin yanı sıra halklar arasındaki kültürel etkileşimi artırma konularında işbirliğini genişletme kararı aldığı açıklandı. Başbakan Şerif, Pakistan ile Bangladeş arasındaki tarihi, dini ve kültürel bağları vurgulayarak iki ülkenin ilişkilerinin derinliğine dikkat çekti.

Vize İzin Şartlarının Kaldırılması

Şerif, Bangladeş yönetiminin, Pakistan vatandaşlarının vize başvurusu için ek izin şartını kaldırmasından dolayı teşekkür etti. Bu adım, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin gelişiminde önemli bir rol oynamaktadır.

İlişkilerdeki İyileşme

Öte yandan, Bangladeş'te 5 Ağustos 2024'te istifa eden eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in hükümetinin ardından Pakistan ile Bangladeş arasındaki ilişkilerde belirgin bir iyileşme gözlemleniyor.

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