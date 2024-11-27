Pakistan ve Belarus'tan Ekonomi ve Bilim Alanında Tarihi Anlaşmalar

Pakistan ve Belarus Yeni Anlaşmalarla İşbirliğini Geliştiriyor

Pakistan ve Belarus, ekonomi, çevre, bilim ve teknoloji başta olmak üzere birçok alanda önemli anlaşmalar imzaladı. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, İslamabad'da gerçekleştirdikleri üç günlük resmi ziyaret sırasında, Pakistan Başbakanlık Ofisi'nde bir araya geldi.

15 Anlaşma İmzalandı

Törende, tarım, sanayi, savunma, ekonomi, bilim, teknoloji, gümrük, çevre koruma ve sağlık dahil olmak üzere toplam 15 mutabakat zaptı ve anlaşma imzalandı. İki ülke aynı zamanda suçluların iadesine dair de bir anlaşma yaptı.

Politik ve Ekonomik İlişkilerin Gelişimi

Lukaşenko ile Şerif, yaptıkları ortak açıklamalarda, müzakerelerde potansiyel işbirliği alanlarına dikkat çekerek, siyasi ve ekonomik ilişkileri geliştirme konusundaki isteklerini vurguladılar. Belarus heyetinde ayrıca, enerji, adalet, ulaştırma, haberleşme, doğal kaynaklar, çevre koruma ve acil durumlar bakanları gibi çeşitli bakanlık temsilcileri ve askeri sanayi komitesi başkanı da yer aldı.

Protestoların Gölgesinde Ziyaret

Ancak bu resmi ziyaret, İmran Han yanlısı protestoların gölgesinde gerçekleşti. Eski Başbakan İmran Han'ın serbest bırakılmasını talep eden protestolar sırasında güvenlik güçlerinin sert müdahaleleri yaşandı. Çok sayıda gösterici, Pakistan Adalet Hareketi Partisi (PTI) destekçileri ile polis arasında çatışmalara yol açarak, gözaltına alındı.

Eski Başbakan Han, 2022 yılında Pakistan Meclisi'nin güvenoyu vermemesiyle görevden alınmış ve 5 Ağustos 2023'ten bu yana yargılandığı davalar nedeniyle cezaevinde bulunmaktadır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.