Pakistan ve Güney Kore'den Umman Denizi'nde Ortak Tatbikat

Pakistan ve Güney Kore, Umman Denizi açıklarında gerçekleştirdikleri ortak deniz tatbikatı ile dikkat çekti. Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin yaptığı açıklamada, tatbikatın amacının uyuşturucu kaçakçılığı ve korsanlıkla mücadele olduğu vurgulandı.

Ortak Tatbikatın Detayları

Bu tatbikata iki ülkenin donanmalarına ait savaş gemileri katıldı. Tatbikat, katılımcı donanmaların operasyonel kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor.

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