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Pakistan ve Güney Kore'den Umman Denizi'nde Ortak Tatbikat

Pakistan ve Güney Kore, Umman Denizi'nde uyuşturucu kaçakçılığı ve korsanlığa karşı ortak deniz tatbikatı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 16:50
Pakistan ve Güney Kore'den Umman Denizi'nde Ortak Tatbikat

Pakistan ve Güney Kore'den Umman Denizi'nde Ortak Tatbikat

Pakistan ve Güney Kore, Umman Denizi açıklarında gerçekleştirdikleri ortak deniz tatbikatı ile dikkat çekti. Pakistan Deniz Kuvvetleri’nin yaptığı açıklamada, tatbikatın amacının uyuşturucu kaçakçılığı ve korsanlıkla mücadele olduğu vurgulandı.

Ortak Tatbikatın Detayları

Bu tatbikata iki ülkenin donanmalarına ait savaş gemileri katıldı. Tatbikat, katılımcı donanmaların operasyonel kabiliyetlerini artırmayı hedefliyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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