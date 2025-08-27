DOLAR
Pakistan ve Hindistan İsrail'i Kınadı: Gazze'de 5 Gazeteci Hayatını Kaybetti

Pakistan ve Hindistan, Gazze'de 25 Ağustos'taki saldırıda 5 gazetecinin ölmesini kınayarak İsrail'in hesap vermesini istedi.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 12:00
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 12:00
Pakistan ve Hindistan İsrail'in Gazze Saldırısını Kınadı

Pakistan'dan sert tepki

Pakistan Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'de gazetecilere yönelik saldırısı "vicdansız ve vahşi" olarak nitelendirildi. Açıklamada, sivillerin ve gazetecilerin hedef alınmasının uluslararası insan hakları, insancıl hukuk ve basın özgürlüğünün ağır ihlali olduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, "Pakistan, uluslararası topluma İsrail'i bu vahşi suçlardan dolayı hesap vermeye çağırıyor ve İsrail'in cezasızlığına son verecek somut adımlar atılmasını istiyor." ifadelerine yer verildi.

Pakistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ayrıca İsrail'in Suriye'deki askeri eylemleri de kınanarak, "İsrail işgal güçlerinin uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler Şartı'na aykırı biçimde Suriye'ye yönelik saldırılarını en güçlü şekilde reddediyoruz." denildi. Açıklama, Suriye'nin egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteği yinelerken küresel güçlere İsrail'in bölge istikrarını bozmasının önüne geçme çağrısı yaptı.

Hindistan'ın açıklaması

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Randhir Jaiswal ise yazılı açıklamasında, "Gazetecilerin öldürülmesi şoke edici ve son derece üzücüdür." ifadelerini kullandı. Jaiswal, Hindistan'ın çatışmalarda sivil kayıplarını her zaman kınadığını belirtti.

Saldırının ayrıntıları

İsrail ordusunun, 25 Ağustos sabahı Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Nasır Hastanesine üst üste düzenlediği iki saldırıda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Hayatını kaybeden gazeteciler arasında Reuters foto muhabiri Hüsam el-Mısri, Katar merkezli Al Jazeera televizyonu kameramanı Muhammed Selame, Independent Arabia ve AP'de çalışan Meryem Ebu Dekka, ABD merkezli NBC News'te gazeteci Muaz Ebu Taha ve gazeteci Ahmed Ebu Aziz yer aldı.

İsrail'in açıklaması

İsrail ordusu, saldırıyı üstlenmeyerek yaptığı yazılı açıklamada "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savundu ve olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurdu.

