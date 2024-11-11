Pakistan ve Maldivler'den Filistin Mesajı: Yalnızlık Son Bulmalı

Filistinlilerin Yalnızlığına Dikkat Çekildi

Pakistan ve Maldivler, uluslararası toplumun Filistin halkını yalnız bıraktığını vurguladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Maldivler Cumhurbaşkanı Muhammed Muizzu, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) - Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi'nde önemli açıklamalarda bulundu.

Gazze'deki İnsani Kriz

Başbakan Şahbaz Şerif, Gazze'deki insani krizin akıl almaz boyutlara ulaştığını belirterek, İsrail'in Filistinlilere yönelik politikalarını sistematik soykırım olarak nitelendirdi. Ayrıca, dünyanın Gazze'deki durumu suç teşkil eden bir sessizlik ile izlediğini ifade etti. Şerif, Gazze ve Lübnan için kalıcı bir ateşkes çağrısında bulundu.

Kararlı Hareket Çağrısı

Maldivler Cumhurbaşkanı Muizzu, İslam dünyasını Gazze konusunda kararlı davranmaya çağırdı. Zirvenin, birlik ve anlamlı bir değişim için bir dönüm noktası olması gerektiğini vurgulayan Muizzu, "Ümmet olarak şimdi kararlı bir şekilde hareket etmezsek, tarih bizi sert bir şekilde yargılayacaktır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Muizzu, Filistinlilere yönelik adaletsizliğin sona ermesi gerektiğini dile getirerek, İsrail'e silah tedarik eden ülkelerin barış çağrısı yapamayacağına dikkat çekti. Ayrıca, uluslararası toplumun Filistin halkını yalnız bıraktığını ve bu durumun on yıllardır süren terör ve adaletsizliğin sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.