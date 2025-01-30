Pakistan ve Türkiye Ekonomik İlişkilerini Güçlendiriyor

Pakistan, Türkiye ile Ekonomik İlişkileri Güçlendirme Yollarını Araştırıyor

Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar, Türkiye ile ticaretin geliştirilmesine dair kapsamlı bir yol haritasını görüşmek amacıyla bir toplantı düzenledi.

Pakistan Dışışleri Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden duyurduğu bilgilere göre, Dar başkanlığında gerçekleştirilen bu toplantının ikinci oturumunda, Türkiye ile ticari ve ekonomik işbirliğini güçlendirme yolları masaya yatırıldı.

Toplantıya enerji, ekonomi, haberleşme ve sanayi alanlarından birçok üst düzey yetkilinin katılımı sağlandı. Görüşülen konulardan biri de, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da düzenlenmesi planlanan Türkiye-Pakistan İş Forumu'nun detayları oldu.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda atılacak adımların, Pakistan ile Türkiye arasında ekonomik ilişkilerin daha da güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.