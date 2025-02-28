Pakistanlı Astronotlar, Çin'in Uzay İstasyonunun İlk Yabancı Misafirleri Olacak

Çin ve Pakistan, Tiengong Uzay İstasyonu'ndaki görevleri için Pakistanlı astronotların katılımını sağlamaya yönelik önemli bir anlaşma imzaladı. Bu anlaşma, Xinhua'nın haberine göre, İslamabad'da gerçekleştirildi ve bir grup Pakistanlı astronotun, uzay istasyonundaki görevlerde yer alabilmesi için Çin'de eğitim almasını kapsıyor.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansı (CMSA) ile Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) arasında imzalanan bu anlaşma, Çin hükümetinin Pakistanlı astronotları seçerek uzay görevi için eğitmesini öngörüyor. Eğitim süreçlerinin tamamlanmasının ardından, bu astronotlar, Çinli meslektaşlarıyla beraber kısa süreli görevler için Tiengong Uzay İstasyonu'na gönderilecek.

Bu gelişme ile birlikte, Pakistanlı astronotlar Çin'in uzay istasyonunun ilk yabancı misafirleri olacak.

Çin'in Tiengong Uzay İstasyonu Hakkında

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurma kararı aldı. Tiengong (Gök Sarayı) isimli bu istasyon, bir çekirdek modül ve iki laboratuvar modülünden oluşurken, bir uzay teleskobunun da eklenmesi planlanıyor.

Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edilen Tiengong, ana parçası olan Tienhı (Göksel Uyum) adlı çekirdek modülün 29 Nisan 2021'de fırlatılmasıyla hayata geçti. Ardından, ilk laboratuvar modülü olan Vıntien (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü Mıngtien (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de uzaya gönderildi.

Çekirdek modül ve laboratuvar modüllerinin bir araya gelmesiyle T biçimindeki ana iskeletin kurulumu tamamlanan istasyon, artık uygulama ve geliştirme aşamasına geçmiştir. İstasyona, Şıncou (Kutsal Gemi) mekikleri ile personel, Tiencou (Gök Gemisi) mekikleri ile de ikmal malzemeleri taşınmaktadır.