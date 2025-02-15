Palandöken Dağı'nda Çığ Anı Kask Kamerasında

Palandöken Dağı'ndaki yasaklı bölgede kayarken çığ düşen İranlı kayakçının kask kamerası olay anını kaydetti.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 20:47
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 20:47
Palandöken Dağı'nda Çığ Anı Kask Kamerasında

Palandöken Dağı'ndaki Çığ Felaketi

Palandöken Dağı'nda gerçekleşen çığ felaketi, yasaklı bölgede kayak yapan bir İranlı kayakçının kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kayakçının önünde üç kişiyle birlikte dağdan indiği net bir şekilde görülüyor.

Olay Anı ve Kayakçının Tepkileri

Slalom yaparak ve şarkı söyleyerek yasaklı bölgeden inen kayakçının, yukarıdaki arkadaşlarının seslenmesi üzerine hemen arkasından gelen çığla bir süre sürüklendiği anlar kaydedildi. Kayakçının, telesiyejden kendisine seslenenlere İngilizce "Ben iyiyim" dediği, akıntının durmasının ardından ise "Elhamdülillah, elhamdülillah" diye sevinç çığlığı attığı duyuluyor.

Yasal Sonuçlar ve Ceza Uygulamaları

Olayla ilgili olarak İl Jandarma Komutanlığı, Palandöken Kayak Merkezi'nde çığ bölgesine giren dört kişiye Valiliğin "Palandöken Kayak Merkez'inde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler" konusundaki genel emri kapsamında toplam 11 bin 812 lira ceza kesildi.

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Palandöken Dağı'nda Çığ Anı Kask Kamerasında
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