Palandöken Dağı'nda Çığ Düşmesi: İlk Belirlemelere Göre Yaralı Yok

Palandöken Dağı'nda Çığ Düşmesi

Erzurum'da Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmı, kayak merkezinin kuzey pistine aktı. Olayla ilgili ilk belirlemelere göre, ölen ya da yaralanan kimse bulunmadığı bildirildi.

Olayın Detayları

Çığ, Palandöken Dağı'ndaki "Yusufun Deresi" mevkisinde düştü. Yamaçtan kopan bu büyük kar kütlesinin bir kısmı, kayak merkezinin kuzey pistindeki bir alana ulaştı. O anlar, bölgede kayak yapan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yetkililerden Açıklama

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, çığın düşmesinin ardından kuzey pistinde herhangi bir yaralanma ya da can kaybı olmadığını duyurdu. Çiftçi, Palandöken'de konuşlandırılan ekiplerin olay yerine intikal ederek gerekli çalışmalara başladığını aktardı.

Bu tür doğal olayların kayak merkezi işletmecileri ve ziyaretçileri için önem arz ettiğini belirten Çiftçi, güvenlik önlemlerinin artırılacağını vurguladı.