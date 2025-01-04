Palandöken Dağı'nda Çığ Tatbikatı Gerçekleştirildi

Palandöken Dağı'nda Çığ Tatbikatı Yapıldı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi'nin bulunduğu Palandöken Dağı'nda, yerli ve yabancı eğitmenlerle birlikte çığ tatbikatı gerçekleştirildi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200'ün ortaklaşa düzenlediği tatbikata, AFAD, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ve federasyonun arama kurtarma ekiplerinden oluşan yaklaşık 80 kişi katıldı. Eğitmenler, katılımcılara senaryo gereği, Palandöken Dağı'nın zirvesinden gelen 500 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki bir alanda, kar altına kalan malzemeyi bulma eğitimi verdiler.

Ekipler, kar altına gömülen bir malzemeyi temsili bir kişi olarak kabul ederek, ellerindeki dedektörler aracılığıyla yer tespiti yapıp, kürekler yardımıyla çıkartma işlemi gerçekleştirdi.

Eğitim Hakkında Değerlendirmeler

Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cansaran Ertaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Palandöken'de daha önce yaşanan çığ durumu dolayısıyla bu tatbikatın düzenlendiğini söyledi. Ertaş, “Katılımcılar çığ altında kalan sporcunun kurtarılmasına yönelik gerçek zamanlı tatbikat gerçekleştiriyor. Palandöken, Türkiye'nin en gözde kayak merkezlerinden biri. Bu nedenle kayak merkezinde çığ afetiyle başa çıkmak üzere çalışmalara devam ediyoruz.” dedi.

Çığ olaylarının bir gerçek olduğuna dikkat çeken Ertaş, “Çığın potansiyel katmanının belirlenmesi, önlemlerin alınması ve risk analizlerinin yapılması son derece önemli. Bu tarz tatbikatlar, ekiplerin her zaman hazır olması gerektiğini ortaya koyuyor. Palandöken'in güvenilir bir kayak merkezi olması adına gerekli ölçümleri yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu 3. kademe antrenörü Yıldırım Seçmen de tatbikatta teorik eğitimlerin ardından pratik uygulamaları gerçekleştirdiklerini belirterek, “Buradaki katılımcıları 5 gruba ayırdık, çığ üzerinde gizli yerleştirdiğimiz cihazları aradılar ve başarılı bir uygulama imkanı buldular. Tatbikatlar önemli ancak öncelikle kayak yapan insanların bilgilendirilmesi daha önceliklidir.” şeklinde konuştu.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Erzurum İl Temsilcisi Erdal Emeç ise, yurt içi ve yurt dışından gelen deneyimli eğitmenlerle yaklaşık 80 kişi eşliğinde hem teorik hem de uygulamalı çığ eğitimlerinin yapıldığını, başta AFAD ve Ejder 3200 arama kurtarma ekibi olmak üzere birçok ekibin tatbikata katıldığını sözlerine ekledi.