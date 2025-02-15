Palandöken Dağı’nda Yasaklı Bölgedeki Kayakçılara Ceza!

Palandöken Dağı'nda Yasaklı Bölgede Kayak Yapanlara Ceza

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Kayak Merkezi'nde yasaklı alanda kayak yapan 4 kişiye toplamda 11 bin 812 lira ceza uygulandığını açıkladı. Yasaklı alanda gerçekleşen bu olay, çığ düşmesiyle sonuçlandı.

Çığ Olayı ve Müdahale

Palandöken Dağı'ndan düşen çığın bir kısmının kayak merkezinin kuzey pistine aktığı belirtilirken, Vali Çiftçi ve beraberindeki heyet olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan açıklamada, Palandöken Kayak Merkezi'ndeki çığ olayının saat 11.30 sularında yaşandığı hatırlatıldı. Vali Çiftçi, "Olayın hemen ardından JAK ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri müdahaleye geçti. AFAD ve sağlık ekipleri de hızla olay yerine ulaştı. Herhangi bir yaralanma veya can kaybının olmadığını tespit ettik." ifadelerini kullandı.

Güvenli Kayak Alanları

Vali Çiftçi, yasağın bulunduğu alanın kayak yapmaya elverişli olmadığını belirterek, "Bu bölge kayak yapmaya kapalı bir alan. Ejder 3200 firması, levhalandırmaları ve uyarıları gerçekleştirmiştir. Kayak merkezimizde toplamda 86 kilometre pist bulunmakta ve burada güvenli bir şekilde kayak yapılabilir" dedi.

Yasaklı Alanlarda Kayak Yapılmamalıdır

Çiftçi, açık pistlerde durumun güvenli olduğunu aktararak, kayak severleri yasaklı alanlardan uzak durmaları konusunda uyardı. "Palandöken, sürekli kar yağışı alan geniş bir destinasyondur. Güvenli alanda kayak yapmanızı rica ediyorum. Hem kendi hem de başkalarının güvenliği açısından dikkatli olmalısınız," diyerek vatandaşları bilgilendirdi.

Uygulanan Ceza ve İdari Önlemler

Son olarak, Yusufun Deresinde yasaklı alanda kayak yapan 3 vatandaş ve 1 yabancı için Jandarma Arama Kurtarma ekiplerinin gerekli idari müeyyideleri uyguladığını belirten Vali Çiftçi, "Amacımız kimseyi cezalandırmak değil. Palandöken Kayak Merkezi'nin güvenliği açısından kurallara uyulması önemlidir," ifadelerini kullandı.