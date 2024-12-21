Palandöken Dağı'ndaki Çığ Felaketinde Yaralı Sporcuların Hikayesi

Palandöken Dağı'nda Çığdan Yaralı Kurtulan Sporcular Olayı Anlattı

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığ felaketi sonrası yaralı kurtulan Judo Milli Takımı sporcuları, yaşanan anları aktardı.

Çığ düşmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan sporculardan 3'ü Erzurum Şehir Hastanesi, 2'si ise Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi görüyor.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yaralı sporcuları ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Ali Bozkurt: "Sadece Boynum Dışarıdaydı"

Şehir Hastanesinde tedavi gören sporculardan Ali Bozkurt, bölgede daha önce de bulunduklarını ifade ederek şunları söyledi: "Dağa çıktığımızda kar sertleşmişti, aslında geri dönecektik ama bir anda çatladı ve üstümüze büyük kar kütlesi geldi. Sonra kar altında kaldık, sadece boynum dışarıdaydı. Gelen karla yaklaşık 400-500 metre sürüklendik."

Bozkurt, yanındaki arkadaşlarının da boynuna kadar kar altında kaldığını, bir arkadaşının ise tamamen kaybolduğunu belirtti. Sağlık durumunun iyi olduğunu ekledi.

Hilmi Mucik: "Kar sertleşmişti, yardım bekledik"

Yaralılardan Hilmi Mucik, 4-5 kişinin önden dağa tırmandığını ve kendisinin arkadaşlarının 5-10 metre arkasında bulunduğunu belirtti. "Kar sertleşmişti, yukarıdan bir bağırma sesi geldi, dağdaki bütün karlar aşağı geldi. Arkadaşlarıma seslendim ve karla 400-500 metre sürüklendik. Sadece kafam dışarıdaydı. Yardım edip beni ve arkamdaki arkadaşları çıkardılar. AFAD geldi, 10 dakika kadar karın içinde durduk, gelen yardımla kardan çıkarıldık. Ama diğer arkadaşı zor bulduk, karın bayağı altındaydı makinelerle buldular." diye konuştu.

Berkay Aydın: "Olay Gözümün Önünden Gitmiyor"

Yaralılardan Berkay Aydın ise yaşadığı dehşeti şu sözlerle aktardı: "5 kişi arka arkaya dağa çıkıyorduk, çığa yakalandık ve çığla aşağıya doğru yuvarlandık. Arkadaşlarımız 4 kişiyi çıkardı, bir kişiyi aradık bulamadık, sonra jandarma ve AFAD geldi. Bu dağa daha önce de çıktık ama ilk defa böyle bir şey yaşadım. Spor yapmak için çıktık, dağ yürüyüşü yapıyorduk."

"Yaralılarımızı Gün İçinde Taburcu Edeceğiz"

Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör, Erzurum'a ve spor camiasına geçmiş olsun dileğinde bulundu. Tör, olaya hızla müdahale eden AFAD, jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine teşekkür etti. "Hastanemize getirilen 3 yaralının büyük sıkıntıları yok. Soğuk teması nedeniyle ısınma problemleri vardı müdahale ettik, kırıkları yok. Bir arkadaşımızın dişinde kırılma mevcut. Yaralılarımızı gün içinde taburcu edeceğiz." dedi.

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda çığdan yaralı kurtulan Judo Milli Takımı sporcuları, olay anını anlattı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi fotoğrafta (solda), yaralıları ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Erzurum'un Palandöken Dağı'nda çığdan yaralı kurtulan Judo Milli Takımı sporcuları, olay anını anlattı. Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi fotoğrafta (solda), yaralıları ziyaret edip geçmiş olsun dileğinde bulundu.