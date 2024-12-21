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Palandöken Dağı'ndaki Çığ Hadisesine Soruşturma Başlatıldı

Palandöken Dağı'ndaki çığ düşmesi sonrası Erzurum Valisi, hem adli hem idari soruşturmanın başlatıldığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 15:32
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 15:32
Palandöken Dağı'ndaki Çığ Hadisesine Soruşturma Başlatıldı

Palandöken Dağı'nda Sporcular Üzerine Çığ Düştü

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken Dağı'nda sporcuların üzerine çığ düşmesi olayına ilişkin, adli soruşturmanın başladığını duyurdu. Vali Çiftçi, olaya dair yaptığı açıklamada, "Onun dışında biz de idari yönden de bir soruşturma yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaralıların Durumu İyi

Çiftçi, çığ olayının yaşandığı bölgedeki hastaneleri ziyaret ederek yaralıların sağlık durumunu kontrol ettiğini belirtti. Erzurum Şehir Hastanesi'nde bulunan yaralıların genel durumlarının iyi olduğunu iletti. Daha sonra Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne giderek Emre Yazgan'ın yoğun bakımda tedavi gördüğünü aktaran Vali, doktorların tüm tıbbi imkanları kullandığını duyurdu.

Üzücü Haber: Emre Yazgan Hayatını Kaybetti

Vali Çiftçi, saatin 14.30 olduğunu söyleyerek, "Emre Yazgan kardeşimizin vefat ettiğini maalesef üzülerek paylaşmak durumundayım" dedi. Emre’nin ikiz kardeşinin sağlık durumunun ise iyi olduğunu ifade eden Çiftçi, ailesine ve spor camiasına başsağlığı diledi.

Sporcuların Durumu ve Bilgilendirme

Vali, sporcuların antrenörlerini de ziyaret ettiğini ve kamp hakkında bilgi aldığını belirtti. Sporcuların 4 gündür bölgede kamp yaptıklarını ve bir hafta daha burada kalacaklarını aktardı. Antrenörler, "Bölgeyi tanıyoruz ve daha önce de burada kamplar yaptık, dolayısıyla bilgi almaya gerek duymadık" dediler.

Meteorolojik Uyarılar ve Çığ Tehlikesi

Çiftçi, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğü'nün don, buzlanma ve çığ tehlikesi uyarısına dikkat çekerek, "Sporcularımızın bu durumu bilmediği için böyle bir olay meydana geldiğini düşünüyoruz" dedi. Tüm milletine başsağlığı dileyen Vali, kayak merkezinin olumsuz etkilenmediğini ve pistlerin kayak severler tarafından kullanılmaya devam ettiğini vurguladı.

Adli Soruşturma Devam Ediyor

Olayla ilgili olarak Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini aktaran Çiftçi, adli ve idari soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

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