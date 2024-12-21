Palandöken Dağı'ndaki Çığda Yaralı Kurtulan 4 Judo Sporcu Taburcu Edildi

Palandöken Dağı'nda Çığ Felaketi

Palandöken Dağı'nda meydana gelen çığ felaketi sonrasında yaralı kurtulan Judo Milli Takımı sporcuları, tedavi gördükleri hastanelerden taburcu edildi. Türkiye Olimpik Hazırlık Merkezi Kocaeli Judo Milli Takımı sporcuları, kondisyon depolamak amacıyla Palandöken Dağı'nın Sultan Sekisi mevkisinde gerçekleştirdikleri yürüyüş sırasında çığ düştü.

Yaralı Sporcuların Durumu

Çığ sonucu yaralanan sporcular, Erzurum Şehir Hastanesi ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Sporculardan Ali Bozkurt, Hilmi Mucik, Berkay Aydın ve Yunus Yazgan, hastanelerdeki son kontrollerinin ardından sağlıklarına kavuşarak taburcu oldular.