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Palandöken'de Kar Kalınlığı 103 Santimetreye Ulaştı

Palandöken kayak merkezi, 103 santimetre kar kalınlığı ile Türkiye'deki en yüksek kar seviyesini kaydetti.

Yayın Tarihi: 22.12.2024 09:34
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 09:34
Palandöken'de Kar Kalınlığı 103 Santimetreye Ulaştı

Palandöken, Kayak Merkezlerinde Zirveye Çıktı

Palandöken kayak merkezi, Türkiye genelindeki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına sahip olarak 103 santimetre ile dikkat çekiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şu şekilde sıralanıyor:

  • Palandöken: 103 cm
  • Kartalkaya: 77 cm
  • Ergan: 75 cm
  • Palandöken 2: 70 cm
  • Yıldız Dağı: 70 cm
  • Zigana: 58 cm
  • Uludağ: 56 cm
  • Mersivan: 56 cm
  • Erciyes: 50 cm
  • Çambaşı: 46 cm
  • Kop: 35 cm
  • Keltepe: 30 cm
  • Nemrut: 25 cm
  • Hakkari: 23 cm
  • Ilgaz: 21 cm
  • Gevaş Abalı: 18 cm
  • Hesarek: 15 cm
  • Sarıkamış: 13 cm
  • Yalnızçam: 7 cm

Hava Durumu Tahminleri

Kayak merkezlerinde yarın beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekildedir:

  • Palandöken: En düşük -6, En yüksek -1 °C
  • Ergan: En düşük -4, En yüksek 1 °C
  • Kartalkaya: En düşük -2, En yüksek -1 °C
  • Palandöken 2: En düşük -6, En yüksek 0 °C
  • Yıldız Dağı: En düşük 0, En yüksek 0 °C
  • Zigana: En düşük -1, En yüksek 3 °C
  • Uludağ: En düşük -1, En yüksek 5 °C
  • Mersivan: En düşük -4, En yüksek 5 °C
  • Erciyes: En düşük -2, En yüksek 5 °C
  • Çambaşı: En düşük 0, En yüksek 5 °C
  • Kop: En düşük -8, En yüksek 1 °C
  • Keltepe: En düşük 0, En yüksek 4 °C
  • Nemrut: En düşük -3, En yüksek 0 °C
  • Hakkari: En düşük -1, En yüksek 1 °C
  • Ilgaz: En düşük -1, En yüksek 1 °C
  • Gevaş Abalı: En düşük -3, En yüksek 1 °C
  • Hesarek: En düşük -2, En yüksek 6 °C
  • Sarıkamış: En düşük -10, En yüksek 1 °C
  • Yalnızçam: En düşük -17, En yüksek 0 °C

(KY: Kar yağışlı, GSY: Gökgürültülü sağanak yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu)

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