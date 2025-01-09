Palandöken'de Kar Kalınlığı 130 Santimetreye Ulaştı

Kayak merkezleri arasında en yüksek kar kalınlığı Palandöken'de 130 santimetre ile kaydedildi. Diğer merkezlerdeki durum da dikkat çekici.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 10:42
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 10:42
Palandöken'de Kar Kalınlığı 130 Santimetreye Ulaştı

Palandöken Kayak Merkezinde Rekor Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetreyle Palandöken'de tespit edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre, kayak tutkunları için bu kış oldukça umut verici bir başlangıç oldu.

Diğer Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlıkları

Palandöken'den sonra en yüksek kar kalınlığına sahip diğer kayak merkezleri ise şu şekilde sıralandı:

  • Ergan: 105 santimetre
  • Konaklı: 100 santimetre
  • Nemrut: 90 santimetre
  • Kartalkaya: 84 santimetre
  • Yıldız Dağı: 70 santimetre
  • Sarıkamış: 67 santimetre
  • Uludağ: 61 santimetre
  • Davraz: 57 santimetre
  • Zigana: 53 santimetre
  • Erciyes: 50 santimetre
  • Hakkari: 46 santimetre
  • Hesarek: 41 santimetre
  • Çambaşı: 40 santimetre
  • Mersivan: 39 santimetre
  • Murat Dağı: 36 santimetre
  • Saklıkent: 34 santimetre
  • Yedikuyular: 30 santimetre
  • Denizli: 28 santimetre
  • Ilgaz: 18 santimetre
  • Yalnızçam ve Gevaş Abalı: 17 santimetre
  • Yıldıztepe: 12 santimetre
  • Ladik Akdağ: 12 santimetre

Hava Sıcaklıkları

Ayrıca bazı kayak merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

  • Palandöken: En düşük -42°C
  • Ergan: En düşük -16°C
  • Kartalkaya: En düşük -24°C
  • Konaklı: En düşük -43°C
  • Yıldız Dağı: En düşük -26°C
  • Saklıkent: Az bulutlu, gün içerisinde 17°C
  • Uludağ: Partalı bulutlu, en düşük -48°C
  • Mersivan: En düşük -8°C
  • Erciyes: En düşük -26°C
  • Çambaşı: Parçalı bulutlu, en düşük -6°C
  • Kop: Puslu, en düşük -76°C
  • Keltepe: En düşük -19°C
  • Yıldıztepe: En düşük -25°C
  • Hakkari: En düşük -14°C
  • Ilgaz: En düşük -16°C
  • Gevaş Abalı: En düşük -43°C
  • Yedikuyular: Partalı bulutlu, en düşük -57°C
  • Sarıkamış: En düşük -84°C
  • Yalnızçam: En düşük -17°C

Böylece, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ve hava durumu, bu kış süresince kayak severler için ideal koşullar sunmakta.

İLGİLİ HABERLER

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fiber Optik Dronlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Çığır Açıyor: 20 Kilometre Derinliğe Kadar Uzasan Teknoloji
2
İİT'den İsrail'in Provokatif Haritasına Sert Tepki
3
ANKA, L-UMTAS Füzesiyle Hedefi 15 Bin Feetten Vurdu
4
Başkanlık Siber Güvenlikte Orkestrasyon Sağlayacak
5
Akar, 'Yılın Kareleri' Oylamasında Terörle Mücadeleye Dikkat Çekti
6
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Karacoşkun, AA'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı
7
Maduro: Gözaltındaki Paralı Askerler Arasında FBI Mensubu Bulundu

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı

Çalışanın Yemek Parasından Prim Kesintisi: SGK'dan Yeni Karar

Akbank'tan Fatura Ödemelerine Destek: 1250 TL Chip-Para Fırsatı!

KOBİ'lere 22 Milyar Lira Kredi Desteği Müjdesi

ŞOK'ta Kadınlar İçin Deterjanlarda %30 İndirim Fırsatı!

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek