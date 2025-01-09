Palandöken'de Kar Kalınlığı 130 Santimetreye Ulaştı

Palandöken Kayak Merkezinde Rekor Kar Kalınlığı

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetreyle Palandöken'de tespit edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre, kayak tutkunları için bu kış oldukça umut verici bir başlangıç oldu.

Diğer Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlıkları

Palandöken'den sonra en yüksek kar kalınlığına sahip diğer kayak merkezleri ise şu şekilde sıralandı:

Ergan: 105 santimetre

Konaklı: 100 santimetre

Nemrut: 90 santimetre

Kartalkaya: 84 santimetre

Yıldız Dağı: 70 santimetre

Sarıkamış: 67 santimetre

Uludağ: 61 santimetre

Davraz: 57 santimetre

Zigana: 53 santimetre

Erciyes: 50 santimetre

Hakkari: 46 santimetre

Hesarek: 41 santimetre

Çambaşı: 40 santimetre

Mersivan: 39 santimetre

Murat Dağı: 36 santimetre

Saklıkent: 34 santimetre

Yedikuyular: 30 santimetre

Denizli: 28 santimetre

Ilgaz: 18 santimetre

Yalnızçam ve Gevaş Abalı: 17 santimetre

Yıldıztepe: 12 santimetre

Ladik Akdağ: 12 santimetre

Hava Sıcaklıkları

Ayrıca bazı kayak merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

Palandöken: En düşük -42°C

Ergan: En düşük -16°C

Kartalkaya: En düşük -24°C

Konaklı: En düşük -43°C

Yıldız Dağı: En düşük -26°C

Saklıkent: Az bulutlu, gün içerisinde 17°C

Uludağ: Partalı bulutlu, en düşük -48°C

Mersivan: En düşük -8°C

Erciyes: En düşük -26°C

Çambaşı: Parçalı bulutlu, en düşük -6°C

Kop: Puslu, en düşük -76°C

Keltepe: En düşük -19°C

Yıldıztepe: En düşük -25°C

Hakkari: En düşük -14°C

Ilgaz: En düşük -16°C

Gevaş Abalı: En düşük -43°C

Yedikuyular: Partalı bulutlu, en düşük -57°C

Sarıkamış: En düşük -84°C

Yalnızçam: En düşük -17°C

Böylece, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ve hava durumu, bu kış süresince kayak severler için ideal koşullar sunmakta.