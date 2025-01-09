Palandöken'de Kar Kalınlığı 130 Santimetreye Ulaştı

Palandöken Kayak Merkezinde Rekor Kar Kalınlığı
Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 130 santimetreyle Palandöken'de tespit edildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden elde edilen verilere göre, kayak tutkunları için bu kış oldukça umut verici bir başlangıç oldu.
Diğer Kayak Merkezlerinde Kar Kalınlıkları
Palandöken'den sonra en yüksek kar kalınlığına sahip diğer kayak merkezleri ise şu şekilde sıralandı:
- Ergan: 105 santimetre
- Konaklı: 100 santimetre
- Nemrut: 90 santimetre
- Kartalkaya: 84 santimetre
- Yıldız Dağı: 70 santimetre
- Sarıkamış: 67 santimetre
- Uludağ: 61 santimetre
- Davraz: 57 santimetre
- Zigana: 53 santimetre
- Erciyes: 50 santimetre
- Hakkari: 46 santimetre
- Hesarek: 41 santimetre
- Çambaşı: 40 santimetre
- Mersivan: 39 santimetre
- Murat Dağı: 36 santimetre
- Saklıkent: 34 santimetre
- Yedikuyular: 30 santimetre
- Denizli: 28 santimetre
- Ilgaz: 18 santimetre
- Yalnızçam ve Gevaş Abalı: 17 santimetre
- Yıldıztepe: 12 santimetre
- Ladik Akdağ: 12 santimetre
Hava Sıcaklıkları
Ayrıca bazı kayak merkezlerinde beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
- Palandöken: En düşük -42°C
- Ergan: En düşük -16°C
- Kartalkaya: En düşük -24°C
- Konaklı: En düşük -43°C
- Yıldız Dağı: En düşük -26°C
- Saklıkent: Az bulutlu, gün içerisinde 17°C
- Uludağ: Partalı bulutlu, en düşük -48°C
- Mersivan: En düşük -8°C
- Erciyes: En düşük -26°C
- Çambaşı: Parçalı bulutlu, en düşük -6°C
- Kop: Puslu, en düşük -76°C
- Keltepe: En düşük -19°C
- Yıldıztepe: En düşük -25°C
- Hakkari: En düşük -14°C
- Ilgaz: En düşük -16°C
- Gevaş Abalı: En düşük -43°C
- Yedikuyular: Partalı bulutlu, en düşük -57°C
- Sarıkamış: En düşük -84°C
- Yalnızçam: En düşük -17°C
Böylece, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı ve hava durumu, bu kış süresince kayak severler için ideal koşullar sunmakta.