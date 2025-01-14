Palandöken'de Kar Kalınlığı 130 Santimetreye Ulaştı

Palandöken kayak merkezinde en yüksek kar kalınlığı 130 cm olarak ölçüldü. Diğer kayak merkezlerindeki veriler de açıklandı.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 12:39
Palandöken'de Kar Kalınlığı 130 Santimetreye Ulaştı

Palandöken Kayak Merkezinde En Fazla Kar Kalınlığı

Kayak severler için müjde! Palandöken kayak merkezinde, bu sezonun en fazla kar kalınlığı 130 santimetre olarak kaydedildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgilere göre, diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları da dikkat çekiyor.

Kayak Merkezlerindeki Kar Kalınlıkları

Palandöken’in ardından en yüksek kar kalınlığı Ergan merkezinde 105 cm, Konaklı’da ise 100 cm olarak ölçüldü. Diğer kayak merkezlerinin kar kalınlıkları şu şekilde sıralandı:

  • Nemrut: 82 cm
  • Kartalkaya: 80 cm
  • Yıldız Dağı: 70 cm
  • Uludağ: 65 cm
  • Sarıkamış: 63 cm
  • Hakkari: 56 cm
  • Zigana: 49 cm
  • Erciyes: 45 cm
  • Davraz ve Kop: 40 cm
  • Mersivan ve Hesarek: 38 cm
  • Çambaşı: 33 cm
  • Yedikuyular: 23 cm
  • Murat Dağı: 18 cm
  • Saklıkent: 17 cm
  • Gevaş Abalı: 16 cm
  • Yalnızçam: 14 cm
  • Denizli: 13 cm
  • Ilgaz: 12 cm
  • Yıldıztepe: 10 cm

Hava Tahminleri

Yarın bazı kayak merkezlerindeki hava durumu tahminleri ise şu şekilde:

MerkezEn Düşük (°C)En Yüksek (°C)
Palandöken-4-1
Ergan-24
Konaklı-41
Nemrut-63
Kartalkaya-20
Yıldız Dağı05
Sarıkamış-8-2
Uludağ-12
Davraz-4-8
Zigana19
Erciyes-3-4
Hakkari-3-2
Yıldıztepe-10
Çambaşı04
Mersivan-17
Murat Dağı-3-8
Saklıkent04
Denizli-140
Ilgaz02
Yalnızçam-1-4
Gevaş Abalı-46

(S: Sisli, KY: Kar yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, ÇB: Çok bulutlu, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, P: Puslu)

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