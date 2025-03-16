Palandöken’de Kar Kalınlığı 135 Santimetreye Ulaşarak Zirveye Yerleşti

Palandöken, kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığına sahip olarak 135 santimetre ile dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 12:25
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 12:25
Palandöken’de Kar Kalınlığı 135 Santimetreye Ulaşarak Zirveye Yerleşti

Palandöken, kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığına sahip olarak 135 santimetre ile dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’deki diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şöyle sıralandı:

  • Palandöken: 135 cm
  • Ergan: 118 cm
  • Nemrut: 114 cm
  • Konaklı: 98 cm
  • Kartalkaya: 87 cm
  • Sarıkamış: 75 cm
  • Uludağ: 65 cm
  • Erciyes: 60 cm
  • Hakkari: 59 cm
  • Hesarek: 52 cm
  • Çambaşı: 47 cm
  • Zigana: 46 cm
  • Mersivan: 43 cm
  • Kop: 35 cm
  • Yıldız: 35 cm
  • Kartepe: 27 cm
  • Yalnızçam: 26 cm
  • Davraz: 17 cm
  • Kandilli: 8 cm

Bunun yanı sıra, belirli kayak merkezlerinde hava durumu şu şekilde rapor edildi:

Merkez Düşük Sıcaklık Yüksek Sıcaklık
PalandökenAB18
ErganAB51
NemrutAB21
KonaklıAB29
KartalkayaPB71
SarıkamışPB-21
UludağPB1218
ErciyesPB618
HakkariAB-48
HesarekPB115
ÇambaşıPB615
ZiganaGSY1219
MersivanPB617
KopAB-112
YıldızPB721
KartepePB1420
YalnızçamAB-510
DavrazAB615
KandilliAB-512

(AB: Az Bulutlu, PB: Parçalı Bulutlu, GSY: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı)

İLGİLİ HABERLER

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnanlı Dürzi Lider Canbolat'tan Suriye'deki Dürzilere Önemli Uyarı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rachel Corrie'yi Andı
3
Evliya Çelebi'nin Medine ve Mekke Bölümleri TRT 2'de İzleyiciyle Buluşuyor
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2 Filistinliyi Yaraladı
5
Erzurum'da Kayıp 82 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu
6
Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi Törenlerinin Provası Gerçekleştirildi
7
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri ile 'İyilik, Sanatın Olsun' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı