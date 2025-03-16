Palandöken’de Kar Kalınlığı 135 Santimetreye Ulaşarak Zirveye Yerleşti

Palandöken, kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığına sahip olarak 135 santimetre ile dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’deki diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şöyle sıralandı:

Palandöken: 135 cm

135 cm Ergan: 118 cm

118 cm Nemrut: 114 cm

114 cm Konaklı: 98 cm

98 cm Kartalkaya: 87 cm

87 cm Sarıkamış: 75 cm

75 cm Uludağ: 65 cm

65 cm Erciyes: 60 cm

60 cm Hakkari: 59 cm

59 cm Hesarek: 52 cm

52 cm Çambaşı: 47 cm

47 cm Zigana: 46 cm

46 cm Mersivan: 43 cm

43 cm Kop: 35 cm

35 cm Yıldız: 35 cm

35 cm Kartepe: 27 cm

27 cm Yalnızçam: 26 cm

26 cm Davraz: 17 cm

17 cm Kandilli: 8 cm

Bunun yanı sıra, belirli kayak merkezlerinde hava durumu şu şekilde rapor edildi:

Merkez Düşük Sıcaklık Yüksek Sıcaklık Palandöken AB 18 Ergan AB 51 Nemrut AB 21 Konaklı AB 29 Kartalkaya PB 71 Sarıkamış PB -21 Uludağ PB 1218 Erciyes PB 618 Hakkari AB -48 Hesarek PB 115 Çambaşı PB 615 Zigana GSY 1219 Mersivan PB 617 Kop AB -112 Yıldız PB 721 Kartepe PB 1420 Yalnızçam AB -510 Davraz AB 615 Kandilli AB -512

(AB: Az Bulutlu, PB: Parçalı Bulutlu, GSY: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı)