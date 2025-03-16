Palandöken’de Kar Kalınlığı 135 Santimetreye Ulaşarak Zirveye Yerleşti

Palandöken, kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığına sahip olarak 135 santimetre ile dikkat çekti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye’deki diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şöyle sıralandı:
- Palandöken: 135 cm
- Ergan: 118 cm
- Nemrut: 114 cm
- Konaklı: 98 cm
- Kartalkaya: 87 cm
- Sarıkamış: 75 cm
- Uludağ: 65 cm
- Erciyes: 60 cm
- Hakkari: 59 cm
- Hesarek: 52 cm
- Çambaşı: 47 cm
- Zigana: 46 cm
- Mersivan: 43 cm
- Kop: 35 cm
- Yıldız: 35 cm
- Kartepe: 27 cm
- Yalnızçam: 26 cm
- Davraz: 17 cm
- Kandilli: 8 cm
Bunun yanı sıra, belirli kayak merkezlerinde hava durumu şu şekilde rapor edildi:
|Merkez
|Düşük Sıcaklık
|Yüksek Sıcaklık
|Palandöken
|AB
|18
|Ergan
|AB
|51
|Nemrut
|AB
|21
|Konaklı
|AB
|29
|Kartalkaya
|PB
|71
|Sarıkamış
|PB
|-21
|Uludağ
|PB
|1218
|Erciyes
|PB
|618
|Hakkari
|AB
|-48
|Hesarek
|PB
|115
|Çambaşı
|PB
|615
|Zigana
|GSY
|1219
|Mersivan
|PB
|617
|Kop
|AB
|-112
|Yıldız
|PB
|721
|Kartepe
|PB
|1420
|Yalnızçam
|AB
|-510
|Davraz
|AB
|615
|Kandilli
|AB
|-512
(AB: Az Bulutlu, PB: Parçalı Bulutlu, GSY: Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı)