Palandöken'de kar yağışı heyecanı

Palandöken'e Kar Yağdı

Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Palandöken, bu yıl kış sezonuna karla merhaba dedi. Erzurum ilinde aralıklarla yağan yağmur, yüksek rakımlı kesimlerde karla değişti.

Peyzaj Beyaza Büründü

Son yağışlar sonunda, Palandöken Dağı’nın yüksek bölümleri beyaz örtüyle kaplandı. Kış sporları tutkunları için bu durum heyecan verici bir gelişme oldu. Kış Sezonu Başlıyor!

Kardaki bu kalınlaşma, yerli ve yabancı kayakçılar için önemli bir işaret; kayak sezonunun başlamasıyla birlikte, kayak merkezinde hareketlilik artacak.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in yüksek kesimlerine kar yağdı.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Palandöken'in yüksek kesimlerine kar yağdı.