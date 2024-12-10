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Palandöken'de Kayak Sezonu Zirveye Ulaştı: Kar Kalınlığı 83 Santimetre

Palandöken kayak merkezinde kar kalınlığı 83 santimetreye ulaştı, diğer merkezlerde ölçülen veriler ise dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 10:14
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 10:14
Palandöken'de Kayak Sezonu Zirveye Ulaştı: Kar Kalınlığı 83 Santimetre

Palandöken'de En Yüksek Kar Kalınlığı

Palandöken kayak merkezi, Türkiye genelinde kar kalınlığı açısından liderliğini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, Palandöken'de kar kalınlığı 83 santimetre olarak ölçüldü.

Diğer Kayak Merkezlerinin Durumu

Palandöken'i sırasıyla Ergan 82, Kartalkaya 71, Palandöken 2 60, Yıldız Dağı 50, Erciyes 45, Zigana 26, Nemrut 25, Hakkari ve Çambaşı 16, Mersivan 14, Yalnızçam 9, Hesarek 8, Ilgaz ve Sarıkamış 7, Keltepe 6 santimetre ile takip ediyor.

Hava Durumu Tahminleri

Kış sporları severler için kayak merkezlerinde hava durumu ise merak konusu olmaya devam ediyor. İşte bazı kayak merkezlerinde 10 Aralık 2024 için tahmin edilen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri:

  • Palandöken: En düşük -51°C, En yüksek -34°C (PB)
  • Ergan: En düşük -34°C, En yüksek -24°C (PB)
  • Kartalkaya: -25°C, Karla karışık yağmurlu (KKY)
  • Yıldız Dağı: -25°C, Sisli (S)
  • Nemrut: -32°C, Az bulutlu (AB)
  • Mersivan: -17°C, Parçalı bulutlu (PB)
  • Yalnızçam: -20°C, Puslu (P)
  • Ilgaz: -17°C, Çok bulutlu (ÇB)

(PB: Parçalı bulutlu, KKY: Karla karışık yağmurlu, S: Sisli, AB: Az bulutlu, P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu)

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