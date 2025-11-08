Palandöken'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 2 Gözaltı

Erzurum Palandöken'de kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan silah ve bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı; iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 08.11.2025 13:28
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 13:28
Palandöken'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 2 Gözaltı

Palandöken'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 2 Gözaltı

Erzurum Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde gerilim

Erzurum'un Palandöken ilçesinde, kız kaçırma meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışma silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Olay, Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Çıkan arbede sırasında 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışıp bölgeden uzaklaşan iki şüpheli ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Kavga sırasında silahın ateşlenmesiyle bir evin camı hasar gördü; mahalle sakinleri olay nedeniyle büyük korku yaşadı.

ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE KIZ KAÇIRMA MESELESİ YÜZÜNDEN İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN KAVGADA İKİ...

ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE KIZ KAÇIRMA MESELESİ YÜZÜNDEN İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN KAVGADA İKİ KİŞİ YARALANDI.

ERZURUM’UN PALANDÖKEN İLÇESİNDE KIZ KAÇIRMA MESELESİ YÜZÜNDEN İKİ AİLE ARASINDA ÇIKAN KAVGADA İKİ...

İLGİLİ HABERLER

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara'da İnşaat Faciası: 4. Kattan Düşen 42 Yaşındaki İşçi Öldü
2
Edirne'de 50 Yıllık Kestane Ustası Yılmaz Erol
3
Bakan Kacır: Türkiye Yüzyılı’nı kararlılıkla inşa ediyoruz
4
Muğla'da 'Muğla Okuyor, Muğla Paylaşıyor' kampanyası 5 bin 200 kitap topladı
5
Dilovası'nda Parfüm Tesisi Yangını: 6 Kişi Hayatını Kaybetti
6
İnegöl'de 77 Yaşındaki Kadının Safra Kesesinden 213 Taş Çıkarıldı
7
Bodrum'da belediye otobüsünde 'valiz fazla' iddiası: 6 öğrenci araca alınmadı

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler

Kızılcık Şerbeti'nde Şok Değişim: Sıla Türkoğlu Veda Ediyor, Seray Kaya Kadroda

2025-2026 KYK Bursu Ne Kadar? Toplu Ödeme ve Ödeme Takvimi

TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri

7 Kasım 2025 Cuma Mesajları: En Yeni Dualı ve Resimli 'Hayırlı Cumalar'

TOKİ 500 Bin Konut: TC Sonu 0,2,4,6,8 İçin Başvuru Takvimi

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00