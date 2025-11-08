Palandöken'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 2 Gözaltı
Erzurum Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde gerilim
Erzurum'un Palandöken ilçesinde, kız kaçırma meselesi nedeniyle iki aile arasında çıkan tartışma silah ve bıçaklı kavgaya dönüştü.
Olay, Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Çıkan arbede sırasında 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karışıp bölgeden uzaklaşan iki şüpheli ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Kavga sırasında silahın ateşlenmesiyle bir evin camı hasar gördü; mahalle sakinleri olay nedeniyle büyük korku yaşadı.
