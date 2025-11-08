Palandöken'de Silahlı ve Bıçaklı Kavga: 2 Yaralı, 2 Gözaltı

Erzurum Palandöken'de kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan silah ve bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı; iki şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.