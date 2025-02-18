Palandöken'de Yasaklı Çığ Bölgesinde Kayak Yapan Snowboardcuya Ceza

Erzurum'un ünlü Palandöken Kayak Merkezi'nde, jandarmanın uyarısına rağmen yasaklı çığ bölgesinde snowboard yapmaya devam eden bir kişi ceza aldı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, söz konusu kayakçının Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerinin ikazlarına uymadığını tespit etti. Yapılan çalışmalarda, bu kişinin S.T. olduğu belirlendi.

S.T.'nin yasaklı bölgedeki snowboard yapma eylemini sosyal medya platformlarında paylaştığı ve JAK ekiplerinin uyarılarına kulak asmadığı kaydedildi. Valilik tarafından belirlenen "Palandöken Kayak Merkezi'nde Yapılacak İşlemler ile Uyulması Gereken Kurallar ve Alınacak Tedbirler" konusundaki genel emir kapsamında S.T.'ye, yasaklı çığ bölgesinde kayak yapmaktan 2 bin 953 lira ceza kesildi.

Olay, kayak merkezi ziyaretçileri arasında güvenlik tedbirleri ve yasakların önemini bir kez daha hatırlatmış oldu.