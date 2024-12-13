Palandöken Kayak Merkezi Hafta İçi de Yoğun Ziyaretçi Ağırlıyor

Türkiye'nin en çok tercih edilen kış turizm rotalarından Palandöken Kayak Merkezi, hafta içinde de yerli ve yabancı kayakseverleri ağırlıyor. Kar kalınlığının 105 santimetreye ulaştığı bu popüler kayak merkezi, havalimanına 20 ve kent merkezine 4 kilometre mesafedeki kolay ulaşım imkanıyla dikkat çekiyor.

Hafta sonlarının yanı sıra hafta içinde de yoğunluğun görüldüğü Palandöken’in pistlerinde, yerli ve yabancı turistler kayak ve snowboard yaparak eğlenceli vakit geçiriyor.

İstanbul'dan gelen Ceren Palaburcuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Palandöken harika, çok güzel bir yer. Pistleri çok güzel, burada kayak yapmak çok keyifli." şeklinde konuştu.

Trabzon'dan gelen Mert Topaloğlu ise Palandöken’in pistleri ve kar kalitesinin çok iyi olduğunu belirterek, "Geçen yıl yurt dışındaydım, oradaki pistlere göre buradaki pist ve kar çok daha iyi. Bu sezon çok kalabalık geçecek. Pistler normalden daha yoğun. Tesisler ve pistler çok güzel, Palandöken'i herkese tavsiye ederim," dedi.

İranlı Faeribot Şimşeki de Palandöken’in çok güzel ve eğlenceli bir kayak merkezi olduğunu ve kafile olarak Erzurum'a geldiklerini anlattı.