Palandöken Kayak Merkezi'nde 128 Santimetre Kar Kalınlığı

Palandöken Kayak Merkezi'nde Rekor Kar Kalınlığı
Palandöken, 128 santimetre ile Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına sahip yer oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekildedir:
- Nemrut: 106 cm
- Konaklı: 93 cm
- Kartalkaya: 90 cm
- Ergan: 88 cm
- Davraz: 72 cm
- Yıldız Dağı: 70 cm
- Saklıkent: 69 cm
- Uludağ: 64 cm
- Zigana: 57 cm
- Hakkari: 55 cm
- Sarıkamış: 53 cm
- Çambaşı: 53 cm
- Hesarek: 47 cm
- Kop: 44 cm
- Murat Dağı: 42 cm
- Mersivan: 38 cm
- Erciyes: 36 cm
- Denizli: 33 cm
- Ilgaz: 31 cm
- Yalnızçam: 18 cm
- Yedikuyular: 16 cm
- Yıldıztepe: 15 cm
- Keltepe: 15 cm
- Gevaş Abalı: 11 cm
- Ladik Akdağ: 2 cm
Hava Sıcaklık Tahminleri
Kayak merkezlerindeki yarın beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:
|Merkez
|En Düşük
|En Yüksek
|Palandöken
|S-10
|-7
|Ergan
|ÇB-9
|-4
|Kartalkaya
|HKY-5
|-3
|Konaklı
|S-9
|-6
|Yıldız Dağı
|KY-21
|-1
|Saklıkent
|KY-5
|-1
|Uludağ
|KY-3
|-1
|Mersivan
|ÇB-6
|1
|Erciyes
|KY-3
|-1
|Çambaşı
|HKY-7
|-1
|Kop
|S-8
|-2
|Keltepe
|ÇB-20
|-
|Yıldıztepe
|ÇB-6
|-
|Hakkari
|ÇB-15
|-5
|Ilgaz
|ÇB-5
|-1
|Gevaş Abalı
|ÇB-5
|-
|Yedikuyular
|KY-6
|-2
|Sarıkamış
|PB-13
|-3
|Yalnızçam
|S-13
|-4
(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu)