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Palandöken Kayak Merkezi'nde 128 Santimetre Kar Kalınlığı

Palandöken, kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına ulaştı. Meteoroloji verilerine göre kar kalınlıkları ve hava tahminleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 29.12.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 14:21
Palandöken Kayak Merkezi'nde 128 Santimetre Kar Kalınlığı

Palandöken Kayak Merkezi'nde Rekor Kar Kalınlığı

Palandöken, 128 santimetre ile Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına sahip yer oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekildedir:

  • Nemrut: 106 cm
  • Konaklı: 93 cm
  • Kartalkaya: 90 cm
  • Ergan: 88 cm
  • Davraz: 72 cm
  • Yıldız Dağı: 70 cm
  • Saklıkent: 69 cm
  • Uludağ: 64 cm
  • Zigana: 57 cm
  • Hakkari: 55 cm
  • Sarıkamış: 53 cm
  • Çambaşı: 53 cm
  • Hesarek: 47 cm
  • Kop: 44 cm
  • Murat Dağı: 42 cm
  • Mersivan: 38 cm
  • Erciyes: 36 cm
  • Denizli: 33 cm
  • Ilgaz: 31 cm
  • Yalnızçam: 18 cm
  • Yedikuyular: 16 cm
  • Yıldıztepe: 15 cm
  • Keltepe: 15 cm
  • Gevaş Abalı: 11 cm
  • Ladik Akdağ: 2 cm

Hava Sıcaklık Tahminleri

Kayak merkezlerindeki yarın beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

MerkezEn DüşükEn Yüksek
PalandökenS-10-7
ErganÇB-9-4
KartalkayaHKY-5-3
KonaklıS-9-6
Yıldız DağıKY-21-1
SaklıkentKY-5-1
UludağKY-3-1
MersivanÇB-61
ErciyesKY-3-1
ÇambaşıHKY-7-1
KopS-8-2
KeltepeÇB-20-
YıldıztepeÇB-6-
HakkariÇB-15-5
IlgazÇB-5-1
Gevaş AbalıÇB-5-
YedikuyularKY-6-2
SarıkamışPB-13-3
YalnızçamS-13-4

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu)

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