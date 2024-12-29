Palandöken Kayak Merkezi'nde 128 Santimetre Kar Kalınlığı

Palandöken Kayak Merkezi'nde Rekor Kar Kalınlığı

Palandöken, 128 santimetre ile Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına sahip yer oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekildedir:

Nemrut: 106 cm

Konaklı: 93 cm

Kartalkaya: 90 cm

Ergan: 88 cm

Davraz: 72 cm

Yıldız Dağı: 70 cm

Saklıkent: 69 cm

Uludağ: 64 cm

Zigana: 57 cm

Hakkari: 55 cm

Sarıkamış: 53 cm

Çambaşı: 53 cm

Hesarek: 47 cm

Kop: 44 cm

Murat Dağı: 42 cm

Mersivan: 38 cm

Erciyes: 36 cm

Denizli: 33 cm

Ilgaz: 31 cm

Yalnızçam: 18 cm

Yedikuyular: 16 cm

Yıldıztepe: 15 cm

Keltepe: 15 cm

Gevaş Abalı: 11 cm

Ladik Akdağ: 2 cm

Hava Sıcaklık Tahminleri

Kayak merkezlerindeki yarın beklenen en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez En Düşük En Yüksek Palandöken S-10 -7 Ergan ÇB-9 -4 Kartalkaya HKY-5 -3 Konaklı S-9 -6 Yıldız Dağı KY-21 -1 Saklıkent KY-5 -1 Uludağ KY-3 -1 Mersivan ÇB-6 1 Erciyes KY-3 -1 Çambaşı HKY-7 -1 Kop S-8 -2 Keltepe ÇB-20 - Yıldıztepe ÇB-6 - Hakkari ÇB-15 -5 Ilgaz ÇB-5 -1 Gevaş Abalı ÇB-5 - Yedikuyular KY-6 -2 Sarıkamış PB-13 -3 Yalnızçam S-13 -4

(KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, ÇB: Çok bulutlu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu)