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Palandöken Kayak Merkezi'nde Çığ Düşmesi: 5 Yaralı, Emre Yazgan Yoğun Bakımda

Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesinde 5 kişi yaralandı. Judo sporcusu Emre Yazgan'ın durumu kritik.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 13:35
Palandöken Kayak Merkezi'nde Çığ Düşmesi: 5 Yaralı, Emre Yazgan Yoğun Bakımda

Palandöken Kayak Merkezi'nde Çığ Düşmesi Olayı

Erzurum Palandöken Kayak Merkezi'nde meydana gelen çığ düşmesi sonucu 5 kişinin yaralandığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı.

Emre Yazgan'ın Durumu Ciddiyetini Koruyor

Açıklamada, Judo Milli Takımı sporcusu Emre Yazgan'ın durumunun ciddiyetini koruduğu ve tedavisinin yoğun bakımda devam ettiği belirtildi. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili gelişmelerin takip edilmekte olduğu ifade edildi.

Olayın yaşandığı Palandöken Kayak Merkezi'nde, çığ düşmesi sonrasında yapılan ilk müdahale ile yaralılar hastaneye kaldırıldı. Sağlık Bakanlığı, tedavi süreçlerinin yakından takip edileceğini duyurdu.

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