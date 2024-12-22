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Palandöken Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Coşkusu

Palandöken Kayak Merkezi, kış sezonunda yoğun hafta sonu misafir akınına uğradı. Eğlenceli anlar ve kayakseverlerin buluşma noktası!

Yayın Tarihi: 22.12.2024 14:18
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 14:30
Palandöken Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Coşkusu

Palandöken Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Palandöken Kayak Merkezi, bu hafta sonu yoğun bir misafir akınına sahne oluyor. Havalimanına yalnızca 20 kilometre, kent merkezine ise 4 kilometre mesafede bulunan kayak merkezi, konforlu ulaşım imkanı sunarak kayakseverleri ağırlıyor.

Hafta sonunu Palandöken'de geçiren aileler, çocuklarıyla kızağa binerken, hem yerli hem de yabancı turistler kayak ve snowboard yaparak dikkat çekici keyif anları yaşadı. Bu canlı atmosferde adeta enerji depolayan ziyaretçiler, kayak pistlerinin tadını çıkararak unutulmaz anılar biriktirdiler.

Betül Şimşek, AA muhabirine verdiği röportajda, "Palandöken Kayak Merkezi'ne kayak yapmaya geldik ve burada çok eğlendiğimizi dile getirdi. Burası gerçekten çok güzel. Hava soğuk olsa bile, buradaki ortamda mükemmel bir vakit geçirebiliyoruz," ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu...

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu...

Türkiye'nin önemli kış turizm noktalarından Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor.

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