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Palandöken Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonu yoğun ziyaretçi akınına uğradı. Kayak sezonu başladı, kar kalınlığı 66 cm!

Yayın Tarihi: 08.12.2024 15:30
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:17
Palandöken Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Palandöken Kayak Merkezi'nde Hafta Sonu Yoğunluğu

Türkiye'nin en çok tercih edilen kış turizm noktalarından biri olan Palandöken Kayak Merkezi, bu hafta sonu binlerce ziyaretçiyi ağırladı. 28 Kasım'da açılan kayak sezonunun resmi açılışının yarın yapılması planlanıyor.

Kar kalınlığının 66 santimetreye ulaştığı kayak merkezine ulaşım oldukça kolay; havalimanına sadece 20 kilometre, kent merkezine ise 4 kilometre mesafede bulunuyor.

Hafta sonunu Palandöken'de geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistler, kayak ve snowboard yaparakKeyif dolu anlar yaşadı. Ayrıca, birçok misafir kızak keyfi yaşama fırsatı buldu.

Kayakseverler Yorumlarını Paylaştı

Kayakseverlerden Seyit Ömer Dündar, pistlerdeki kar kalitesinin mükemmel olduğunu belirterek, "Erzurumlu olduğum için buraya her zaman geliyorum. Palandöken'deki pistler, Kars ve Erzincan'daki pistlerden çok daha iyi ve büyük, burası şu an en iyisi" dedi.

79 yaşındaki kayak eğitmeni Fahri Akçay ise yaklaşık 50 yıldır kayak yaptığını ve kış aylarını çoğunlukla Palandöken'de geçirdiğini dile getirdi. Akçay, "Yarın akşam açılışımız var. Kar kalitesi iyi ve yapay karla destekli pistlerimiz oldukça güzel. Hafta sonları kızağa gelen çok sayıda insan var, kayak yapanlar da oldukça memnun" şeklinde konuştu.

Türkiye'de en çok tercih edilen kış turizm noktalarından Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi...

Türkiye'de en çok tercih edilen kış turizm noktalarından Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonu çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

Türkiye'de en çok tercih edilen kış turizm noktalarından Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi...

Türkiye'de en çok tercih edilen kış turizm noktalarından Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, hafta sonu çok sayıda ziyaretçi ağırladı.

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