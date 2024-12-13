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Palandöken Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 105 Santimetreye Ulaştı

Kayak merkezi verilerine göre Palandöken, 105 santimetre kar kalınlığıyla lider konumda.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 12:32
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 12:32
Palandöken Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 105 Santimetreye Ulaştı

Palandöken, Kar Kalınlığında Zirvede

Türkiye'nin kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 105 santimetreyle Palandöken'de ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, kayak merkezlerine ilişkin güncel bilgiler dikkat çekiyor.

Palandöken'in ardından diğer kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları ise şu şekilde sıralandı:
- Ergan: 80 cm
- Kartalkaya: 71 cm
- Konaklı: 70 cm
- Yıldız Dağı: 50 cm
- Erciyes: 45 cm
- Hakkari: 33 cm
- Çambaşı: 27 cm
- Zigana: 26 cm
- Nemrut: 25 cm
- Mersivan: 16 cm
- Sarıkamış: 15 cm
- Haserek: 13 cm
- Yalnızçam: 9 cm
- Ilgaz: 6 cm
- Yıldıztepe: 6 cm
- Akdağ: 4 cm
- Uludağ: 3 cm

Hava Durumu Tahminleri

Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri şu şekildedir:

  • Palandöken: En düşük -7, En yüksek -5
  • Ergan: En düşük -5, En yüksek -1
  • Kartalkaya: En düşük -7, En yüksek -6
  • Konaklı: En düşük -7, En yüksek -5
  • Yıldız Dağı: En düşük -1, En yüksek -1
  • Erciyes: En düşük -8, En yüksek -4
  • Hakkari: En düşük -10, En yüksek -5
  • Nemrut: En düşük -4, En yüksek -3
  • Çambaşı: En düşük -5, En yüksek -2
  • Yıldıztepe: En düşük -5, En yüksek -4
  • Yalnızçam: En düşük -14, En yüksek -6
  • Haserek: En düşük -7, En yüksek -2
  • Sarıkamış: En düşük -10, En yüksek -4
  • Ilgaz: En düşük -6, En yüksek -4

(*KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, P: Puslu, ÇB: Çok bulutlu)

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