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Palandöken Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 113 Santimetreye Ulaştı

Palandöken, 113 santimetre kar kalınlığı ile Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla karı kaydetti.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 10:04
Palandöken Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 113 Santimetreye Ulaştı

Palandöken'de Kar Kalınlığı Rekoru

Palandöken Kayak Merkezi, bu kış sezonunda Türkiye'deki diğer kayak merkezlerine göre 113 santimetre ile en fazla kar kalınlığını kaydetti. Bu rakam, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlendi.

Diğer Kayak Merkezlerindeki Kar Durumu

Palandöken'in ardından, Kartalkaya'da 85 santimetre, Ergan'da 80 santimetre ve Konaklı'da 76 santimetre kar kalınlığı ölçüldü. Genel durumu özetlemek gerekirse:

  • Yıldız Dağı: 70 cm
  • Uludağ: 62 cm
  • Davraz: 53 cm
  • Zigana: 51 cm
  • Erciyes: 50 cm
  • Mersivan: 44 cm
  • Çambaşı: 42 cm
  • Kop: 32 cm
  • Nemrut: 30 cm
  • Denizli: 25 cm
  • Keltepe: 24 cm
  • Gevaş Abalı: 19 cm
  • Ilgaz, Sarıkamış ve Hakkari: 18 cm
  • Yıldıztepe ve Hesarek: 15 cm
  • Yedikuyular: 12 cm
  • Yalnızçam: 7 cm

Hava Durumu Tahminleri

Kayak merkezlerinde yarın beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

  • Palandöken: En düşük -5, en yüksek -1
  • Ergan: En düşük -3, en yüksek 1
  • Kartalkaya: Yunus Günlük - Kay. 01
  • Konaklı: En düşük -5, en yüksek -2
  • Yıldız Dağı: R4, en yüksek 4
  • Zigana: Gök gürültülü sağanak: 12, en yüksek 19
  • Uludağ: Kutuplardan Kaynaklı 15
  • Mersivan: Az Bulutlu 15
  • Erciyes: En düşük 0
  • Çambaşı: Rüzgarlı 6
  • Kop: En düşük -12
  • Keltepe: Rüzgarlı -3
  • Yıldıztepe: En düşük 2
  • Hakkari: En düşük -1
  • Gevaş Abalı: Puslu 54
  • Yedikuyular: Kış 3
  • Sarıkamış: En düşük -5
  • Yalnızçam: En düşük -6

(KY: Kar yağışlı, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, R: Rüzgarlı)

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