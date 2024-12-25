Palandöken Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 113 Santimetreye Ulaştı

Palandöken'de Kar Kalınlığı Rekoru

Palandöken Kayak Merkezi, bu kış sezonunda Türkiye'deki diğer kayak merkezlerine göre 113 santimetre ile en fazla kar kalınlığını kaydetti. Bu rakam, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlendi.

Diğer Kayak Merkezlerindeki Kar Durumu

Palandöken'in ardından, Kartalkaya'da 85 santimetre, Ergan'da 80 santimetre ve Konaklı'da 76 santimetre kar kalınlığı ölçüldü. Genel durumu özetlemek gerekirse:

Yıldız Dağı: 70 cm

Uludağ: 62 cm

Davraz: 53 cm

Zigana: 51 cm

Erciyes: 50 cm

Mersivan: 44 cm

Çambaşı: 42 cm

Kop: 32 cm

Nemrut: 30 cm

Denizli: 25 cm

Keltepe: 24 cm

Gevaş Abalı: 19 cm

Ilgaz, Sarıkamış ve Hakkari: 18 cm

Yıldıztepe ve Hesarek: 15 cm

Yedikuyular: 12 cm

Yalnızçam: 7 cm

Hava Durumu Tahminleri

Kayak merkezlerinde yarın beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:

Palandöken: En düşük -5, en yüksek -1

Ergan: En düşük -3, en yüksek 1

Kartalkaya: Yunus Günlük - Kay. 01

Konaklı: En düşük -5, en yüksek -2

Yıldız Dağı: R4, en yüksek 4

Zigana: Gök gürültülü sağanak: 12, en yüksek 19

Uludağ: Kutuplardan Kaynaklı 15

Mersivan: Az Bulutlu 15

Erciyes: En düşük 0

Çambaşı: Rüzgarlı 6

Kop: En düşük -12

Keltepe: Rüzgarlı -3

Yıldıztepe: En düşük 2

Hakkari: En düşük -1

Gevaş Abalı: Puslu 54

Yedikuyular: Kış 3

Sarıkamış: En düşük -5

Yalnızçam: En düşük -6

(KY: Kar yağışlı, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, R: Rüzgarlı)