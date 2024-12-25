Palandöken Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 113 Santimetreye Ulaştı

Palandöken'de Kar Kalınlığı Rekoru
Palandöken Kayak Merkezi, bu kış sezonunda Türkiye'deki diğer kayak merkezlerine göre 113 santimetre ile en fazla kar kalınlığını kaydetti. Bu rakam, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlendi.
Diğer Kayak Merkezlerindeki Kar Durumu
Palandöken'in ardından, Kartalkaya'da 85 santimetre, Ergan'da 80 santimetre ve Konaklı'da 76 santimetre kar kalınlığı ölçüldü. Genel durumu özetlemek gerekirse:
- Yıldız Dağı: 70 cm
- Uludağ: 62 cm
- Davraz: 53 cm
- Zigana: 51 cm
- Erciyes: 50 cm
- Mersivan: 44 cm
- Çambaşı: 42 cm
- Kop: 32 cm
- Nemrut: 30 cm
- Denizli: 25 cm
- Keltepe: 24 cm
- Gevaş Abalı: 19 cm
- Ilgaz, Sarıkamış ve Hakkari: 18 cm
- Yıldıztepe ve Hesarek: 15 cm
- Yedikuyular: 12 cm
- Yalnızçam: 7 cm
Hava Durumu Tahminleri
Kayak merkezlerinde yarın beklenen hava sıcaklıkları ise şöyle:
- Palandöken: En düşük -5, en yüksek -1
- Ergan: En düşük -3, en yüksek 1
- Kartalkaya: Yunus Günlük - Kay. 01
- Konaklı: En düşük -5, en yüksek -2
- Yıldız Dağı: R4, en yüksek 4
- Zigana: Gök gürültülü sağanak: 12, en yüksek 19
- Uludağ: Kutuplardan Kaynaklı 15
- Mersivan: Az Bulutlu 15
- Erciyes: En düşük 0
- Çambaşı: Rüzgarlı 6
- Kop: En düşük -12
- Keltepe: Rüzgarlı -3
- Yıldıztepe: En düşük 2
- Hakkari: En düşük -1
- Gevaş Abalı: Puslu 54
- Yedikuyular: Kış 3
- Sarıkamış: En düşük -5
- Yalnızçam: En düşük -6
(KY: Kar yağışlı, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, KKY: Karla karışık yağmurlu, AB: Az bulutlu, S: Sisli, P: Puslu, R: Rüzgarlı)