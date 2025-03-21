Palandöken Kayak Merkezi Rekor Kar Kalınlığıyla Öne Çıkıyor

Kayakseverler için heyecan verici bir gelişme: Palandöken Kayak Merkezi, 140 santimetre kar kalınlığı ile Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en yüksek değere ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, Palandöken'i takip eden merkezler arasında Ergan 137 santimetre, Konaklı 100 santimetre ve Nemrut 92 santimetre ile listede yer aldı.

Diğer kayak merkezlerinde ölçülen kar kalınlıkları ise şöyle:

Kartalkaya ve Çambaşı: 87 santimetre

Erciyes ve Zigana: 85 santimetre

Sarıkamış: 71 santimetre

Uludağ: 55 santimetre

Hakkari: 45 santimetre

Yıldız Dağı ve Yalnızçam: 35 santimetre

Sırasıyla bazı kayak merkezlerinde hava durumu şu şekilde:

Merkez En Düşük (°C) En Yüksek (°C) Palandöken −9 −6 Ergan −9 −2 Konaklı −9 −4 Nemrut −7 −2 Kartalkaya −1 1 Çambaşı −7 −2 Erciyes −12 −4 Zigana −1 2 Sarıkamış −7 −2 Uludağ −8 1 Hakkari −10 −4 Yıldız Dağı −3 1 Yalnızçam −4 −2

(KY: Kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, S: Sisli, GSY: Gök gürültülü sağanak yağışlı, AB: Az bulutlu, HKY: Hafif kar yağışlı)