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Palandöken Kayak Merkezinde Rekor Kar Kalınlığı: 110 Santimetre

Palandöken, 110 santimetre ile Türkiye'deki kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığına sahip. Hava durumu bilgileri de açıklandı.

Yayın Tarihi: 19.12.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 12:51
Palandöken Kayak Merkezinde Rekor Kar Kalınlığı: 110 Santimetre

Palandöken'de 110 Santimetre Kar Kalınlığı

Bu yıl kayak tutkunları için müjdeli haberler geliyor. Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 110 santimetre ile Palandöken'de ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, diğer kayak merkezlerinin kar kalınlıkları ise şöyle sıralanıyor:

  • Ergan: 84 cm
  • Kartalkaya: 77 cm
  • Konaklı: 75 cm
  • Yıldız Dağı: 70 cm
  • Mersivan: 67 cm
  • Zigana: 62 cm
  • Çambaşı: 48 cm
  • Uludağ: 37 cm
  • Keltepe: 35 cm
  • Kop: 32 cm
  • Erciyes: 25 cm
  • Nemrut: 24 cm
  • Hakkari: 21 cm
  • Haserek: 15 cm
  • Sarıkamış: 14 cm
  • Yalnızçam, Gevaş Abalı ve Ilgaz: 9 cm
  • Yıldıztepe: 8 cm
  • Ladik: 5 cm

Kayak meraklıları için hava durumu tahminleri de oldukça önemli. Öne çıkan bazı merkezlerdeki yarınki en düşük ve en yüksek sıcaklık tahminleri ise şöyle:

MerkezEn DüşükEn Yüksek
PalandökenPB-7-3
ErganPB-60
KartalkayaS-52
KonaklıPB-7-1
Yıldız DağıPB-62
ErciyesAB-33
HakkariPB-1-1
NemrutPB-6-1
ÇambaşıAB-54
YıldıztepeS-54
YalnızçamPB-5-4
UludağP-27
SarıkamışPB-101
IlgazAB-4-3

(P: Puslu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)

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