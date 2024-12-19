Palandöken Kayak Merkezinde Rekor Kar Kalınlığı: 110 Santimetre

Palandöken'de 110 Santimetre Kar Kalınlığı

Bu yıl kayak tutkunları için müjdeli haberler geliyor. Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı, 110 santimetre ile Palandöken'de ölçüldü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan verilere göre, diğer kayak merkezlerinin kar kalınlıkları ise şöyle sıralanıyor:

Ergan: 84 cm

Kartalkaya: 77 cm

Konaklı: 75 cm

Yıldız Dağı: 70 cm

Mersivan: 67 cm

Zigana: 62 cm

Çambaşı: 48 cm

Uludağ: 37 cm

Keltepe: 35 cm

Kop: 32 cm

Erciyes: 25 cm

Nemrut: 24 cm

Hakkari: 21 cm

Haserek: 15 cm

Sarıkamış: 14 cm

Yalnızçam, Gevaş Abalı ve Ilgaz: 9 cm

Yıldıztepe: 8 cm

Ladik: 5 cm

Kayak meraklıları için hava durumu tahminleri de oldukça önemli. Öne çıkan bazı merkezlerdeki yarınki en düşük ve en yüksek sıcaklık tahminleri ise şöyle:

Merkez En Düşük En Yüksek Palandöken PB-7 -3 Ergan PB-6 0 Kartalkaya S-5 2 Konaklı PB-7 -1 Yıldız Dağı PB-6 2 Erciyes AB-3 3 Hakkari PB-1 -1 Nemrut PB-6 -1 Çambaşı AB-5 4 Yıldıztepe S-5 4 Yalnızçam PB-5 -4 Uludağ P-2 7 Sarıkamış PB-10 1 Ilgaz AB-4 -3

(P: Puslu, S: Sisli, PB: Parçalı bulutlu, AB: Az bulutlu)