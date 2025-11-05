Palandöken Kış Turizmi ve Güvenlik Hazırlıkları Başladı

Palandöken Kış Turizmi ve Güvenlik Ön Toplantısı Yapıldı

Vali Mustafa Çiftçi başkanlığında gerçekleştirilen Palandöken Kış Turizmi ve Güvenlik Ön Toplantısına; Vali Yardımcıları, Palandöken Kaymakam V., Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı, ilgili kurum ve kuruluş yöneticileri ile otel yetkilileri katıldı.

Toplantıda Alınan Kararlar ve Hazırlıklar

Toplantıda, ulaşımdan güvenliğe, alt ve üstyapı hazırlıklarından tanıtım faaliyetlerine kadar geniş bir yelpazede değerlendirmeler yapıldı. Turizm sezonuna yönelik tedbirlerin büyük ölçüde alındığı Palandöken’de, kasım ayının son haftasında gerçekleşecek nihai toplantıya kadar hazırlıkların tamamlanması kararlaştırıldı.

Çığ izleme ve önleme sistemlerinin (gazex vb.) sezonla birlikte faaliyete alınması kararı alındı.

Kontrollü patlatma faaliyetlerinde AFAD, Jandarma ve Emniyet yetkilileri ile iş birliği içinde hareket edilmesi benimsendi.

Tesis ve otellerdeki yangın uyarı ve söndürme sistemleri ile yangın merdivenlerinin yönetmeliğe uygunluğunun denetlenmesi vurgulandı.

Mutfak baca temizliği ve elektrik sistemleri denetimlerinin yapılması kararlaştırıldı.

Lift, gondol ve teleferik sistemlerinin bakım faaliyetlerinin tamamlanması ve pistlerdeki yönlendirme ile uyarı levhalarının bakımının yapılması önemle istendi.

Turizm sezonunda JAK Tim sayısının, kayaklı devriye ve motorlu devriye sayısının artırılması ve drone ile denetimlere devam edilmesi üzerinde mutabık kalındı.

Pistlerin ve suni kar sistemlerinin bakım çalışmalarının tamamlanması ile birlikte sezon için tanıtım faaliyetlerinin başlatılması kararlaştırıldı.

