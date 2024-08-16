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Palau Cumhurbaşkanı Whipps: Çin, Turizmi Silah Olarak Kullanıyor

Palau, Tayvan ile ilişkilerini sürdürdüğü için Çin'in turizmi tehdit olarak kullandığını belirtti. Cumhurbaşkanı Whipps önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:44
Palau Cumhurbaşkanı Whipps: Çin, Turizmi Silah Olarak Kullanıyor

Palau: Çin'in Turizm Silahı

Pasifik'teki ada ülkesi Palau'nun Cumhurbaşkanı Surangel Whipps Jr., Tayvan ile olan ilişkilerini sürdürdükleri için Çin'in turizmi kendilerine karşı bir tehdit olarak kullandığını ifade etti.

Çin'in Tehditleri ve Turizm Üzerindeki Etkisi

2020'de Cumhurbaşkanı adayı olduğu dönemde, Çin Büyükelçisi'nin, Tayvan konusundaki tutumlarını değiştirmeleri halinde halkı bir milyon turist ile dolduracağı vaadinde bulunduğunu belirten Whipps, bunun bir baskı unsuru olduğunu açıkladı.

Whipps, Çin'in bu tür anlaşmalarla kendi çıkarlarını gözettiğini ve "Neden kendinize eziyet ediyorsunuz? Bize katılın, her şey sizin için daha iyi olacak," dediklerini aktardı. Bununla birlikte, kendilerinin böyle bir teklife ihtiyaçları olmadığını vurguladı.

Güvenlik Sorunları ve Diplomatik Baskı

Palau, deniz koruma alanlarına sahip olmasına rağmen Whipps, görevde olduğu süre boyunca 4 Çin gemisinin izinsiz olarak deniz sınırlarına girdiğini bildirdi. Ayrıca, geçtiğimiz yıl Mayıs ayında gerçekleşen siber saldırıda binlerce hükümet belgesinin çalındığını, bu tehdidi Çin ile ilişkilendirerek suçladı.

Turizmden gelen gelirleri etkileyen başka bir önemli olay ise, Çin hükümetinin Palau'ya seyahat eden vatandaşları için güvenlik uyarılarında bulunması oldu. Bu nedenle, Palau'ya gelen Çinli turist sayısı 2024 itibarıyla yarı yarıya azaldı.

Tayvan İle İlişkiler ve Uluslararası Destek

Palau, Tayvan’ı bağımsız bir demokrasi olarak tanıyan üç Pasifik ülkesinden biri. Analistler, Pekin'in bu durumu bir aşağılama olarak gördüğünü belirtirken, Palau üzerindeki baskının arttığını ifade ettiler.

Ancak Palau, ABD ile olan yakın ilişkilerini güçlendirmeye devam ediyor. 1994'ten bu yana bağımsız bir cumhuriyet olan Palau, ABD ile imzalamış olduğu serbest ortaklık anlaşması çerçevesinde destek alıyor.

Turizm Pazarını Çeşitlendirme Çabaları

Palau, Avustralya, Tayvan ve Japonya ile turizm pazarını çeşitlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Mayıs 2024'te Avustralya'nın Brisbane şehri ile Palau arasında direkt uçuşlar başlaması bu çabaların bir parçası.

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