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Pamplona'da Senfoni Orkestrası Konserinde İsrail Protestosu

İspanya'nın Pamplona kentinde senfoni orkestrası konserinde, protestocular İsrail'i protesto ederek salondan çıktı.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 12:24
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 12:24
Pamplona'da Senfoni Orkestrası Konserinde İsrail Protestosu

İspanya'nın Pamplona Kentinde Protesto Olayı

İspanya'nın kuzeyindeki Pamplona kentinde, 5 Aralık'ta, Euskadi Senfoni Orkestrası'nın düzenlediği konserde, İsrailli klasik müzik bestecisi Paul Ben-Haim'in eserinin seslendirilmesi sırasında ilginç bir olay yaşandı.

Protestocular Salonun Dışına Çıktı

Konserde Ben-Haim'in Bir bestesi çalınırken, bir grup dinleyici, İsrail'i protesto etmek amacıyla salonu terk etti. Protesto, özellikle Filistin'de yaşanan olaylar bağlamında gerçekleştirildi.

Euskadi Senfoni Orkestrası'ndan Açıklama

Protesto olayına dair yazılı açıklama yapan Euskadi Senfoni Orkestrası, durumu derin bir üzüntüyle karşıladıklarını belirtti. Açıklamada, "Euskadi Senfoni Orkestrası'nın herhangi bir soykırımı veya savaş sebebini savunmadığını şiddetle ifade ediyoruz." şeklinde ifadeler yer aldı.

Berceuse Sfaradite'nin Anlamı

Eserin adı "Berceuse Sfaradite" olarak geçmektedir ve Ben-Haim'in 1945'te yazdığı 4 dakikalık bir parçadır. Orkestra, bu çalışmanın İsrail'i destekleyen bir eser olmadığını vurguladı ve her zaman sanatsal bir bakış açısıyla hareket ettiklerini belirtti.

Son olarak, orkestranın açıklamasında, "Bazı yorumların tartışmalara yol açabileceğini biliyoruz ancak asla politik bir bakış açısıyla hareket etmiyoruz." ifadeleri dikkat çekti.

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