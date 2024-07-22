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Pamukkale'de Çiftçi Tarlasında Hayatını Kaybetti

Denizli'de bir çiftçi, tarlasında ölü bulunarak trajik bir şekilde hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 22.07.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 22.07.2024 18:04
Pamukkale'de Çiftçi Tarlasında Hayatını Kaybetti

Denizli'deki Trajik Olay

Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Gözler Mahallesi'nde, 38 yaşındaki çiftçi İbrahim Geru, tarlada ölü olarak bulundu.

Olayın Gelişimi

İbrahim Geru, başka birine ait tarlayı sürmek üzere traktörüyle tarlaya gitti. Uzun süre kendisinden haber alamayan yakınları, durumu araştırmak için bölgeye gitti. Geru'yu tarlada hareketsiz bir şekilde yatarken bulan akrabaları, hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi.

İlk İncelemeler ve Cenaze Süreci

Olay yerine gelen ambulans ekibi, yaptığı incelemede Geru'nun yaşamını yitirdiğini kaydetti. Daha sonra, çiftçinin cenazesi Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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