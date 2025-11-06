Pamukova D-650'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı

Pamukova D-650 kara yolunda seyir halindeyken alev alan otomobil, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 12:19
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 12:19
İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü

Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 Karayolunun Pamukova-Sakarya istikametinde, Alifuatpaşa mevkiinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

