Pamukova D-650'de Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
İtfaiye müdahalesiyle söndürüldü
Sakarya'nın Pamukova ilçesi D-650 Karayolunun Pamukova-Sakarya istikametinde, Alifuatpaşa mevkiinde seyir halindeki bir otomobilde yangın çıktı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
