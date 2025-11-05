Pamukova'da 'Yetenek Avcısı' ile Unutulmaz Çocuk Tiyatro Günü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım etkinlikleri kapsamında Pamukova'da sahnelenen 'Yetenek Avcısı' çocuk tiyatrosu, yüzlerce minik izleyiciye unutulmaz anlar yaşattı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 14:41
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 14:41
Pamukova'da 'Yetenek Avcısı' ile Unutulmaz Çocuk Tiyatro Günü

Pamukova'da 'Yetenek Avcısı' ile Unutulmaz Çocuk Tiyatro Günü

Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Pamukova Kültür Merkezi'nde sahnelendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kasım Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde, Pamukova Kültür Merkezi minik seyircileri ağırladı. Sahneye çıkan 'Yetenek Avcısı' adlı çocuk tiyatrosu, izleyicilere neşe dolu anlar yaşattı.

Oyun, Uray Sanat Tiyatrosu ekibinin performansıyla renkli kostümler, canlı müzik ve eğlenceli sahneler eşliğinde sahnelendi. Salonu dolduran yüzlerce çocuk, kahkahalar ve alkışlarla oyunu izleyerek tiyatronun büyülü atmosferine ortak oldu.

'Yetenek Avcısı' yapısı gereği hayal gücü, dayanışma ve özgüven temalarını çocuklara eğlenceli ve öğretici bir dille aktardı. İki seans boyunca süren gösterilerde minikler hem eğlendi hem de yeni izlenimlerle ayrıldı.

Etkinlik, Pamukova'da kültür ve sanatın çocuklarla buluştuğu anlamlı bir gün olarak kayda geçti; izleyiciler oyun sonunda oyuncuları alkışlayarak memnuniyetlerini gösterdi.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, PAMUKOVA KÜLTÜR MERKEZİ’NDE KASIM KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ...

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, PAMUKOVA KÜLTÜR MERKEZİ’NDE KASIM KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE "YETENEK AVCISI" İSİMLİ ÇOCUK TİYATRO OYUNUYLA MİNİKLERE UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞATTI.

SAKARYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, PAMUKOVA KÜLTÜR MERKEZİ’NDE KASIM KÜLTÜR SANAT ETKİNLİKLERİ...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bursa İnegöl'de Kiraz Ağacına Çıkarken Merdivenden Düşen Adam Ağır Yaralandı
2
Cudi Dağı'nda 9-18 Kasım 2025 Mühimmat İmha Faaliyeti
3
Meram 2035'e Sıfır Atık Vizyonuyla Hazırlanıyor
4
KBÜ’den Öğretmenlere 'Yapay Zekâ ile Yabancı Dil Öğretimi' Semineri
5
Aydın'da Ata Tohumları Geleceğe Taşınıyor — Başkan Çerçioğlu Öncülüğünde
6
Bozkurt'ta 3 Gündür Kayıp Anne ve Oğul: Sis Altında 16 km'lik Arama Sürüyor
7
Helikopter Ambulans, Bayat’taki Motosiklet Kazasında Ağır Yaralanan 17 Yaşındaki Tuncay Kurt’u Ankara’ya Sevk Etti

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi