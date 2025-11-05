Pamukova'da 'Yetenek Avcısı' ile Unutulmaz Çocuk Tiyatro Günü

Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Pamukova Kültür Merkezi'nde sahnelendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kasım Kültür Sanat etkinlikleri çerçevesinde, Pamukova Kültür Merkezi minik seyircileri ağırladı. Sahneye çıkan 'Yetenek Avcısı' adlı çocuk tiyatrosu, izleyicilere neşe dolu anlar yaşattı.

Oyun, Uray Sanat Tiyatrosu ekibinin performansıyla renkli kostümler, canlı müzik ve eğlenceli sahneler eşliğinde sahnelendi. Salonu dolduran yüzlerce çocuk, kahkahalar ve alkışlarla oyunu izleyerek tiyatronun büyülü atmosferine ortak oldu.

'Yetenek Avcısı' yapısı gereği hayal gücü, dayanışma ve özgüven temalarını çocuklara eğlenceli ve öğretici bir dille aktardı. İki seans boyunca süren gösterilerde minikler hem eğlendi hem de yeni izlenimlerle ayrıldı.

Etkinlik, Pamukova'da kültür ve sanatın çocuklarla buluştuğu anlamlı bir gün olarak kayda geçti; izleyiciler oyun sonunda oyuncuları alkışlayarak memnuniyetlerini gösterdi.

