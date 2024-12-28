Pan-Afrika Parlamentosu, Mozambik'te Şiddete İtidal Çağrısı Yaptı

Pan-Afrika Parlamentosu, Mozambik Halkına İtidaI Çağrısında Bulundu

Afrika Birliği'nin (AfB) yasama meclisi olan Pan-Afrika Parlamentosu (PAP), 9 Ekim'de gerçekleşen cumhurbaşkanı seçimlerinin ardından Mozambik'te patlak veren şiddet olaylarına dair itidal çağrısı yaptı.

PAP Güney Grubu Başkanı Duduzile Zuma-Sambudla, basın açıklamasında Mozambik'te yaşanan şiddet olaylarından derin endişe duyduklarını belirtti. Zuma-Sambudla, "Şiddeti kesin bir dille kınıyoruz ve Mozambik halkını itidal göstermeye, sakin kalmaya ve anlaşmazlık yerine diyaloğa öncelik vermeye çağırıyoruz." dedi.

Zuma-Sambudla, PAP'ın Mozambik halkıyla dayanışma içinde olduğunu vurgulayarak, Mozambik'teki tüm siyasi partileri ve sivil toplum kuruluşlarını mevcut sorunları yapıcı bir diyalog yoluyla çözmeye davet etti.

Siyasi istikrarsızlıkların bölgede ekonomik sorunlara yol açabileceğine dikkat çeken Zuma-Sambudla, yaşanan olayların insanları yerinden vazgeçmeye zorladığını ve bölgesel entegrasyonu tehdit ettiğini belirtti. Ayrıca, Afrika Birliği'ni Mozambik'te barış ve refahı korumak için arabuluculuk yapmaya davet etti.

Mozambik'teki Seçim Süreci ve Şiddet Olayları

Mozambik'te 9 Ekim'de gerçekleştirilen cumhurbaşkanı seçimlerinde, iktidardaki Mozambik Kurtuluş Cephesi(FRELIMO) adayı Daniel Chapo %71 oy alarak birinci oldu. En yakın rakibi Podemos Partisi'nden Venancio Mondlane ise %20 oyda kaldı.

Muhalefet partileri, seçimler ve oy sayımında hile yapıldığını savunarak ülke çapında protesto çağrısında bulundu. Yaşanan şiddet olaylarında en az 248 kişi yaşamını yitirdi.

Başkent Maputo'daki maksimum güvenlikli bir hapishaneden, 25 Aralık'ta 1500'den fazla mahkum gardiyanları etkisiz hale getirerek firar etti. Bu durum, ülkenin güvenlik sorunlarını bir kat daha artırdı.

Ayrıca, Türk Hava Yolları (THY), Maputo'ya planlanan 26 Aralık tarihli seferlerin, ülkedeki politik huzursuzluk sebebiyle iptal edildiğini açıkladı.