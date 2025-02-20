Panama, ABD'den Sınır Dışı Edilen 97 Düzensiz Göçmeni Darien Kampına Gönderdi

Panama, ABD'den sınır dışı edilen 97 düzensiz göçmeni Darien eyaletindeki göçmen kampına sevk etti.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 14:03
Panama, ABD'den Sınır Dışı Edilen 97 Düzensiz Göçmeni Darien Kampına Gönderdi

ABD'den Panama'ya Göçmen Aktarımları Devam Ediyor

Panama, ABD'den sınır dışı edilen ve dönüş işlemleri başlamadan önce ülkedeki bir otelde tutulan yaklaşık 300 düzensiz göçmenden 97'sinin Darien eyaletinde bulunan göçmen kampına gönderildiğini açıkladı.

Panama Güvenlik Bakanlığı, ABD’yle ilgili gelişmeler hakkında resmi bir açıklama yaparak, dönüş sürecini kabul etmeyen bu göçmenlerin Darien kampında kalacaklarını duyurdu. Ayrıca, 8 kişinin daha kamp alanına gönderilmesinin planlandığı bilgisi verildi.

Gönüllü Dönüş ve Güvenlik Önlemleri

Ülkelerine geri dönmeyi kabul eden düzensiz göçmenler, Panama'da kaldıkları otelde beklemekte. Panama hükümeti ise göçmenlerin güvenliği açısından onları “alıkonuldu” şeklinde tanımlamaktan kaçınıyor. Bu göçmenlerin bulunduğu otelin dışına çıkmaları polis korumasında kısıtlanmış durumda.

Çinli Göçmenin Kaçışı ve Sonrası

Öte yandan, Panama Ulusal Göçmenlik Servisi, düzensiz göçmen otelinden kaçan bir Çinli kadın hakkında bilgi verdi. Panama Kamu Güvenliği Bakanı Frank Abrego, kadıncağızın Panama-Kosta Rika sınırında bulunduğunu sosyal medya üzerinden kamuoyuna ulaştırdı. Bakan Abrego, olayın ardında insan kaçakçıları olduğunu vurguladı.

Göçmenlerin Durumu ve Panama'nın Rolü

Panamalı yetkililer, çoğunluğu İran, Hindistan, Pakistan, Afganistan, Nepal, Sri Lanka ve Çin gibi ülkelerden gelen yaklaşık 300 düzensiz göçmenin ABD'den sınır dışı edildiğini belirtti. Tüm konaklama masraflarının ABD tarafından karşılandığı ifade edilirken, Panama'nın bu gizli göçmenlerin transit noktası veya “köprü ülke” işlevini üstlendiği önemli bir konu olarak öne çıktı.

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