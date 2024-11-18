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Panama, Bağımsızlığının 121. Yıldönümünü Ankara'da Kutladı

Panama'nın bağımsızlığının 121. yıl dönümü, Ankara'da yapılan bir etkinlikle coşkuyla kutlandı.

Yayın Tarihi: 18.11.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 18.11.2024 15:54
Panama, Bağımsızlığının 121. Yıldönümünü Ankara'da Kutladı

Panama'nın 121. Bağımsızlık Kutlaması Ankara'da Gerçekleşti

Panama'nın Ankara Büyükelçiliği, ülkenin bağımsızlığının 121. yıl dönümünü kutlamak amacıyla özel bir etkinlik düzenledi. Etkinlik, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, yabancı misyon temsilcileri ve diğer davetlilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Maslahatgüzar Navarro'dan Önemli Açıklamalar

Etkinlikte konuşma yapan Panama'nın Ankara Maslahatgüzarı Francisco Navarro, Panama'nın dünya üzerindeki stratejik konumuna dikkat çekti. Atlantik ve Pasifik'in ortasında yer alan ülkenin, küresel ticaretteki kritik rolünü vurgulayarak, Panama’yı "Crossroads" (kesişim noktası) olarak tanımladı. Navarro, Ocak ayında düzenlenen festivalin çok kültürlü yapısına da değinerek, bu etkinliğin kültürel zenginliği kutlamak için bir fırsat olduğunu ifade etti.

Navarro, Türkiye'nin de dahil olduğu birçok ülkeden ziyaretçilerin ilgisini çeken bu festivalin, Panama'nın müzik, gastronomi, sanat ve kültürüyle dolu bir süreç olacağını belirtti. Ayrıca bu etkinlikte festivalin tanıtımı için bir serginin açıldığı bilgisi verildi.

Büyükelçi Balkan'dan Destek Mesajı

Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan, Panama'nın Türkiye için çok yakın bir dost olduğunu ifade ederek, 26 yıl önce başlatılan Latin Amerika ve Karayipler açılım politikasının meyvelerini görmenin mutluluğunu paylaştı. Balkan, 1950'de kurulan diplomatik ilişkilerin, siyasi, ekonomik ve kültürel etkileşimi artırmayı hedeflediğini belirtti.

Balkan, Panama'nın bu yılki genel seçimlerini kutlayarak, Nisan 2025'te gerçekleştirilecek Antalya Diplomasi Forumu'nda Panama’dan ve diğer ülkelerden üst düzey katılımlar beklediklerini belirtti. Ayrıca, Türkiye’nin Panama’yı Latin Amerika’ya açılan bir kapı olarak gördüğünün altını çizdi.

Son olarak, 2024 yılı ilk 9 ayında ikili ticaret hacminin 445 milyon dolara ulaşması, iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin giderek güçlendiğini gösteriyor. Balkan, Panama'nın gelecekteki BMGK üyeliği ile uluslararası ilişkilerin daha da güçleneceğini ifade etti.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Panama'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Panama'nın bağımsızlığının 121. yıl dönümünü kutlamak...

Panama'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Panama'nın bağımsızlığının 121. yıl dönümünü kutlamak için etkinlik düzenlendi. Panama'nın Ankara Büyükelçiliğince Ankara'da düzenlenen etkinliğe, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan (sağda) ve Panama'nın Ankara Maslahatgüzarı Francisco Navarro (solda) da katıldı. Balkan, burada konuşma yaptı.

Panama'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Panama'nın bağımsızlığının 121. yıl dönümünü kutlamak...

Panama'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından Panama'nın bağımsızlığının 121. yıl dönümünü kutlamak için etkinlik düzenlendi. Panama'nın Ankara Büyükelçiliğince Ankara'da düzenlenen etkinliğe, Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İkili İlişkiler Genel Müdürü Büyükelçi Yaprak Balkan (sağda) ve Panama'nın Ankara Maslahatgüzarı Francisco Navarro (solda) da katıldı. Balkan, burada konuşma yaptı.

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