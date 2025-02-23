Panama'da Göçmen Teknesinin Batması: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Panama'da Düzensiz Göçmen Teknesinin Feci Kazası

Orta Amerika'nın Panama ülkesinde, düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucunda korkunç bir olay yaşandı. Bu trajik kazada 8 yaşındaki Venezuelalı bir kız çocuğu hayata veda etti. Olay, Guna Yala yerli bölgesindeki sularda meydana geldi.

Kurtarma Çalışmaları ve Hastaneye Kaldırılanlar

Pana Ulusal Sınır Servisi (Senafront) tarafından yapılan açıklamada, teknede bulunan 20 kişinin kurtarıldığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kazanın meydana geldiği sırada teknenin güvenli olmayan hava koşullarında bulunduğu ifade edildi.

Başsağlığı ve Soruşturma Çağrısı

Senafront, kazada hayatını kaybeden küçük kız çocuğunun kaybından duyulan derin üzüntüyü dile getirerek, ailesine başsağlığı diledi. Ayrıca, Panama Ombudsmanlık Ofisi, bu trajik olayla ilgili yetkililere soruşturma açılması çağrısında bulundu. Kazanın ardından bu tür olayların önlenmesi adına önlemlerin artırılması gerektiği vurgulandı.

Düzensiz Göçmenlerin Uyrukları

Yerel basında çıkan haberlere göre, teknedeki düzensiz göçmenlerin 19'unun Kolombiya, 2'sinin ise Venezuela uyruklu olduğu bildirildi. Bu olay, bölgedeki düzensiz göçmen hareketliliğini bir kez daha gündeme getirmiştir.