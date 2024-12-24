Panama'da Trump'a Protesto: Posterler Ateşe Verildi

Panama'da Halk Trump'ı Protesto Etti

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'nın ABD'ye geri verilmesini talep edebileceğine yönelik iddialarına karşı Panama halkı meydanlara inerek güçlü bir tepki gösterdi. Trump'ın posterleri ateşe verildi ve göstericiler, Panama Parlamentosu önünde düzenledikleri eylemle protestolarını dile getirdi.

Gösterilerin Organizasyonu

Protestolar, Panama'nın en güçlü sendikalarından biri olan İnşaat ve Benzeri Sektörlerde Çalışan İşçilerin Ulusal Sendikası (Suntracs) tarafından organize edildi. Göstericiler, ABD bayrağı ve Trump posterleri ile birlikte, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino'ya olan desteklerini ifade etti.

Suntracs'dan Uyarı

Suntracs'tan yapılan açıklamada, "Donald Trump'ın tehditlerini kesin bir şekilde reddediyoruz. Bu bölge Panamalılara aittir. Egemenliğimizi ve kanalımızı korumakta kararlıyız." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası Destek Mesajları

Kendisi ile dayanışma içerisinde olan Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ve Venezuela hükümeti, Panama'nın kanal üzerindeki egemenlik haklarına saygı duyulması gerektiğini vurgulayarak Murillo'ya destek mesajı gönderdiler.

Murillo'dan Teşekkür

Murillo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda: "Tüm Panamalılar adına, farklı devlet başkanları, eski devlet başkanları, uluslararası örgüt liderleri ve yurttaşlardan gelen dayanışma mesajlarına minnettarız. Panama Kanalı, bugün ve her zaman dünya ticaretine hizmet etmeye devam edecek." dedi.

Trump'ın Açıklamaları Neydi?

Trump, 22 Aralık'ta Panama'yı, kanalın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlamış, kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edebileceğini belirtmişti. Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın kanal yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlamış ve bunun iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetmişti.

Mulino'nun Yanıtı

Panama Devlet Başkanı Mulino ise Trump'a karşı, "Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille ifade etmek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı Panama'ya ait ve öyle kalacak." ifadeleriyle yanıt verdi.