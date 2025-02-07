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Panama Devlet Başkanı Mulino'dan ABD'nin Ücretsiz Kanal Geçiş Açıklamasına Tepki

Panama Devlet Başkanı Mulino, ABD'nin 'Kanal'dan ücretsiz geçiş' açıklamasını yalanlayarak, bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 04:08
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 04:08
Panama Devlet Başkanı Mulino'dan ABD'nin Ücretsiz Kanal Geçiş Açıklamasına Tepki

Panama Devlet Başkanı Mulino ABD'nin Açıklamasını Reddetti

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD Dışişleri Bakanlığının hükümet gemilerinin Panama Kanalı'ndan ücretsiz olarak geçebileceğine dair yaptığı açıklamayı sert bir dille eleştirdi. Mulino, basın toplantısında bu durumu kabul edilemez olarak nitelendirdi.

Mulino: Gerçek Dışı Açıklamalar Yapılıyor

Mulino, "Dün ABD Dışişleri Bakanlığının bu açıklaması beni çok şaşırttı çünkü bu tür beyanatlar gerçeğe dayanmıyor. Bu durumu kesinlikle kabul edilemez buluyorum," şeklinde konuştu.

Yasa ile Kontrol Yetkisi Yok

Devlet Başkanı, yasanın kendisine kanal geçiş ücretlerini kontrol etme yetkisi vermediğini vurgulayarak, "Bugün Panama, sizin aracılığınızla tüm dünyaya ikili ilişkileri yalan ve yanlışlar temelinde yürütmeyi kesin bir şekilde reddettiğini ifade ediyor," dedi.

Ulusal Anayasa'ya Saygı Vurgusu

Mulino, ulusal Anayasa'yı ihlal etmeyeceklerini belirterek, "İki ülke arasındaki ilişkileri nasıl yürütmemiz gerekiyorsa o şekilde yönettim. Yapabileceğimi yaparım ama hiçbir şeyi ya da kimseyi bahane ederek ulusal Anayasa'yı çiğnemem," ifadesini kullandı.

ABD'nin Ücretsiz Geçiş Açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı, resmi sosyal medya hesabından Panama hükümetinin ABD gemilerinin Kanal'dan geçişi için artık ücret almamayı kabul ettiğini belirtmişti. Bu açıklamada, "ABD hükümet gemileri artık Panama Kanalı'ndan herhangi bir ücret ödemeden geçebilecek ve bu da ABD hükümetine yılda milyonlarca dolar tasarruf sağlayacak," denilmişti.

Pana İnterpolitik İlişkiler ve Kanalın Egemenliği

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 3 Şubat'ta Panama City'de Mulino ile bir araya gelmişti. görüşme esnasında ABD Başkanı Donald Trump, Panama Kanalı'nın Çin’e verilmediğini ancak Çin tarafından kontrol edildiğini öne sürmüştü. Mulino, kanalın Panama tarafından işletilmeye devam edeceğini ve bu konuda hiçbir müzakerenin söz konusu olmadığını bildirdi.

Mulino, "Panama Kanalı'nın egemenliği tartışmaya kapalı," diyerek, Panama'nın 2017'de Çin ile imzaladığı İpek Yolu Girişimi kapsamındaki mutabakat anlaşmasını yenilemeyeceğini de Rubio’ya iletmiştir.

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