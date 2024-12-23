Panama Devlet Başkanı Mulino: 'Panama Kanalı Panama'ya Aittir'

Panama Devlet Başkanı Mulino'dan Kesin Mesaj

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump tarafından Panama Kanalı'nın ABD'ye geri verilmesi yönünde bir talep olabileceği yönündeki açıklamalarına yanıt verdi. Mulino, 'Panama Kanalı Panama'ya ait ve öyle kalacak.' diyerek ülkesinin egemenliğine olan bağlılıklarını vurguladı.

Trump'ın Suçlamalarına Cevap

Donald Trump'ın Panama'yı kanalın kullanımı için aşırı yüksek ücret talep etmekle suçladığını belirten Mulino, kanalın bakım ve yönetim süreçlerinin uluslararası normlara uygun olarak gerçekleştirildiğini belirtti. 'Tarifeler keyfi bir şekilde belirlenmez' diyen Mulino, bu ücretlerin piyasa koşulları ve uluslararası rekabet gibi faktörler göz önünde bulundurularak belirlendiğini ifade etti.

Kıtalararası Kontrol Endişeleri

Mulino, Panama Kanalı'nın doğrudan ya da dolaylı olarak Çin, Avrupa Birliği veya ABD gibi güçler tarafından kontrol edilmediğinin altını çizdi. 'Panama diğer uluslara saygı duyuyor ve aynı saygının bize de gösterilmesini talep ediyoruz' şeklinde konuştu.

Pazarlık Edilemez Egemenlik

Trump yönetimiyle iyi ilişkiler kurmak istediklerini belirten Mulino, 'Ancak vatan her şeyden önce gelir ve bu mesele asla pazarlık konusu olamaz' dedi. Panama Kanalı, 1914 yılında inşa edilmiş ve 31 Aralık 1999'da 1977'de imzalanan Torrijos-Carter Antlaşmaları çerçevesinde Panama'ya devredilmiştir.