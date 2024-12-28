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Panama Devlet Başkanı Mulino: "Panama Kanalı Tartışmaya Kapalı"

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Panama Kanalı'nın statüsünün tartışmaya kapalı olduğunu ve ABD ile müzakere yapmayacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 28.12.2024 06:25
Güncelleme Tarihi: 28.12.2024 06:25
Panama Devlet Başkanı Mulino: "Panama Kanalı Tartışmaya Kapalı"

Panama Devlet Başkanı'ndan Trump'a Sert Yanıt

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Panama Kanalı'nın statüsünün tartışmaya kapalı olduğunu belirtirken, haftalık basın toplantısında dönüşü olmayan bir duruş sergiledi. Mulino, ABD ile herhangi bir müzakere yapmayacaklarını vurguladı ve bu konudaki kararlılığını dile getirdi.

Trump'ın Açıklamalarına Cevap

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump’ın Panama Kanalı'na dair yaptığı açıklamalara atıfta bulunan Mulino, "Bu Başkanın, Panama Kanalı'nın Panama'nın elinde bulunmasının hukuki ve siyasi gerçekliğini yeniden değerlendirmeyi hedefleyen bir niyetle konuşması mümkün değildir. Eğer bu yönde bir niyeti varsa, konuşacak bir şey yok," ifadelerini kullandı.

Panama Kanalı'na Dair Gurur

Mulino, kanalın Panamalılar için bir gurur kaynağı olduğunu ve "Kanal Panamalıdır ve Panamalılara aittir. Bu gerçek, ülkenin gözyaşı, emeği ve fedakarlıklarıyla elde edilmiştir ve tartışmaya açık değildir. Panama Kanalı tartışmaya kapalı," şeklinde konuştu.

Geçiş Ücretleri Üzerindeki Denetim

Kanalın geçiş ücretleri ile ilgili mevcut sürece de değinen Mulino, "Kanalda geçiş ücretleri başkanın ya da yöneticinin keyfi kararlarına göre belirlenemez. Bu konuda saygı duyulan yerleşik bir süreç vardır ve bu süreç tamamen şeffaf bir şekilde yürütülmektedir," dedi.

China'nın Kanal Üzerindeki İddialar

Trump'ın Noel mesajında dile getirdiği "Panama Kanalı'nı Çinli askerler yönetiyor" iddiasına karşı çıkan Mulino, "Panama Kanalı konusunda Çin'in herhangi bir müdahalesi ya da katılımı kesinlikle söz konusu değildir. Tanrı aşkına, Panama Kanalı'nda Çin askeri yoktur," ifadeleriyle durumu netleştirdi.

Panama Kanalı Tartışmaları

Trump, 22 Aralık'ta Panama'yı, Panama Kanalı'nın kullanımı için aşırı yüksek ücret istemekle suçlamış ve kanalın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edebileceklerini söylemişti. Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın kanal yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak değerlendiren Trump, kanalın "başkalarının yararına değil" iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olduğunu eklemişti.

Panama Devlet Başkanı Mulino, Trump'a yanıt olarak, "Vatandaşlarım, başkan olarak şunu kesin bir dille ifade etmek isterim ki, Panama Kanalı ve ona bağlı tüm alanlar, her metrekaresiyle Panama'ya aittir. Ülkemizin egemenliği ve bağımsızlığı pazarlık konusu değildir. Panama Kanalı Panama'ya ait ve öyle kalacak," şeklinde sert bir yanıt verdi.

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