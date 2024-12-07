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Panama, MERCOSUR'a Ortak Devlet Olarak Katıldı

Panama, MERCOSUR'a katılan ilk Orta Amerika ülkesi olarak kabul edildi. Devlet Başkanı Mulino, bu adımı tarihi bir an olarak nitelendirdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 06:11
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 06:11
Panama, MERCOSUR'a Ortak Devlet Olarak Katıldı

Panama, MERCOSUR'a Katıldı

Orta Amerika'nın dinamik ülkelerinden biri olan Panama, MERCOSUR grubuna ortak devlet olarak katılımını onaylattı. Uruguay'ın başkenti Montevideo'da düzenlenen ve Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay liderlerinin katıldığı toplantı sonrasında Panama, mercosur ailesine dahil oldu.

Tarihi An

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, bu tarihsel gelişmeyi değerlendirerek, "Bugün tarih yazdık. Bu sadece bir anlaşma değil, halkımıza ve fırsatlarla dolu geleceğe yönelik bir taahhüttür" şeklinde konuştu. Mulino, MERCOSUR'a katılan ilk Orta Amerika ülkesi olmalarının kendileri için büyük bir onur olduğunu vurguladı.

Ekonomik Büyüme Beklentisi

Mulino, 271 milyonu aşkın bir nüfusa katıldıklarını ve Panama'nın bu anlaşma sayesinde ekonomik olarak daha da büyüyeceğini belirtti. Ancak, Panama'nın MERCOSUR'a bağlı bir devlet olarak katılımı ile birlikte şimdilik kendisine söz ya da oy hakkı tanınmadığı da kaydedildi.

AB-MERCOSUR Ticaret Anlaşması

Ayrıca, Avrupa Birliği (AB) ile MERCOSUR arasındaki ticaret anlaşması müzakereleri sona ermiş ve taraflar arasında uzlaşı sağlanmıştı. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "AB-MERCOSUR anlaşması için müzakereleri tamamladık" diyerek AB ile Latin Amerika ülkeleri arasındaki ilişkilerde yeni bir dönemin başlangıcını müjdelemişti.

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