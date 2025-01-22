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Panama Yönetimi, Trump'ın Kanal Açıklamalarını BM Şartı'na İhlal Olarak Değerlendirdi

Panama yönetimi, Trump'ın Panama Kanalı ile ilgili ifadelerini BM Şartı ihlali olarak nitelendirdi ve durumu uluslararası platforma taşıdı.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 14:43
Panama Yönetimi, Trump'ın Kanal Açıklamalarını BM Şartı'na İhlal Olarak Değerlendirdi

Panama Yönetiminden Trump Açıklamalarına Sert Tepki

Panama yönetimi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Panama Kanalı'nı geri alacağına dair yaptığı açıklamalara karşı çıktı. Bu ifadelerin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini savunan Panama, durumu uluslararası planda gündeme taşıdı.

Devlet Başkanı Mulino'dan Mektup

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir mektup yazarak durumu resmi olarak bildirdi. Mektubunda, BM Şartı'nın üye devletlerin 'toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığa' karşı tehdit veya güç kullanımını yasaklayan maddelerine atıfta bulundu.

Trump'ın Açıklamaları ve Panama'nın Tepkisi

Trump, göreve başladıktan sonra Panama Kanalı konusunu tekrar gündeme getirerek, "Çin Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e vermedik, Panama'ya verdik ve geri alıyoruz." şeklinde ifadelerde bulunmuştu. Bu sözler, Panama'da tepkiyle karşılandı.

Mulino, 20 Ocak'ta sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, "Panama Kanalı Panama'nındır ve öyle kalacak" ifadeleriyle Trump's yorumlarına yanıt verdi. Bu durum, Panama ve ABD ilişkilerinde önemli bir tartışma başlatmış durumda.

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