Pandemi sürecinde zorla istifa ettirilen işçiler hakkında Yargıtay'dan emsal karar!

COVID-19 salgını sürecinde patronu tarafından istifaya zorlanan işçi, haklarının çalındığını öne sürerek önce iş mahkemesine başvurdu. İşçi, iş mahkemesinde beklediği sonucu alamadı ve sonunda bölge mahkemesine başvurdu.

Çalıştığı şirketten zorla istifa ettirildiğini iddia eden davacı işçi, 2007 yılından 17 Mart 2020 tarihine kadar çalıştığını ve bazı çalışanların yeni koronavirüs enfeksiyonu salgını nedeniyle ücretsiz izne çıkmak zorunda kaldığını öne sürdü. . Yaklaşık 13 yıl gibi uzun bir sürenin ardından normal bir özgeçmişin aksine tüm haklarımdan vazgeçip istifa ettirildiğini belirten işçi, işten çıkarmanın hükümsüz olduğunu ilan etti ve görevine iade edilmesini istedi.

PATRON İDDİALARI REDDETTİ

Davalı şirket sahibi, mahkemede savunma yaparken 17 Mart 2020 tarihli başvurusu üzerine istifa ettiğini ancak işvereninin istifa etmediğini, kısa çalışma ödeneği başvurusunun pandemi ilanından sonra yapıldığını ve zorunlu fesih başvurusunun kabul edilmediğini ileri sürdü. Bunun doğru olmadığını söyleyerek davanın reddini istedi. Mahkeme davayı reddetti.

'HAYATIN OLAĞAN AKIŞ DURUMUNA TERS'

Davacı, bu kararı bölge mahkemesinde sunmuştur. İtirazı değerlendirirken, Üçüncü Hukuk Bölümü emsal teşkil eden bir karara imza atmıştır. Kararda; istifa durumunun çalışanın gerçek iradesini yansıtması gerektiğini vurgulamaktadır. Tüm haklardan vazgeçip 13 yıl çalıştığı yerden ayrılmanın hayatın normal akışına aykırı olduğu hatırlatılmıştır.

Kararda şu ifadeler kullanılmıştır:

"İş mahkemesi, davacının işten çıkarılma bildirimini aldıktan sonra davacının iradesinin zayıflaması ve davacının gerçek niyetinin emekli olmak olmadığını kanıtlayamaması nedeniyle davanın düşmesine karar verdi. Ancak; sunulan deliller, diğer işçilerden alınan dilekçelerin, sunulan delillerle aynı gün içerisinde alınması, bu dilekçe ve dilekçelerin davaya ilişkin içeriği, genel ifadelerin kullanılması ve delillerin, olarak sunulacak Bağlayıcı fesih nedeni sayılmıştır. Davacının uzun süreli istihdamına, normal yaşam öyküsüne ve taraflara sunduğu tarihe ilişkin ve dosyada yer alan yazının tarihsiz olduğu ve dilekçeden hemen sonraki bir tarihi içerdiğine inanılıyor. İlk derece mahkemesi kararı makul görülmediği için tüm bu hususları, davanın kapsamını, hukuken gerekli gerekçeleri, delilleri, davacı işçinin işe iade talebinin kabul edildiğine dair delilleri, gerekli delilleri açıklamıştır. Uzmanların görüşlerini açıklanmıştır. Ve çalışma saatleri ve süresi (bu durumda yaklaşık 13 yıl), 5 ay izin ve 4 aya kadar atıl süre için ücret belirlemek gerekiyordu. Davacıların itirazı kabul edilerek 11. İş Mahkemesi'nin kararının bozulmasına oybirliğiyle karar verildi. "