Papa 14. Leo: BM'nin Çok Taraflılık Kapasitesi Kayboldu

Vatikan liderinden diyalog ve barış çağrısı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Birleşmiş Milletler'in (BM) çok taraflılık kapasitesini kaybettiği yönünde genel bir kabul bulunduğunu söyledi.

Papa, Peru'nun El Comercio gazetesi ve ABD merkezli Katolik yayın kuruluşu Crux'a verdiği röportajda, köprüler kurmanın yolunun diyalog olduğunu vurguladı. Papa, "(Papa seçilmesinden bu yana) İlk iki ayda başarabildiğim şeylerden biri, dünya liderlerinin ziyaretleriyle en azından bir tür diyalog kurmak oldu. Teoride BM, bu konuların pek çoğunun tartışıldığı yer olmalıydı. Ne yazık ki, şu anda BM'nin en azından çok taraflılık kapasitesini kaybettiği yönünde genel bir kabul var." ifadelerini kullandı.

Papa, günümüzün kutuplaşma dönemine dikkat çekerek, "Ama bu kimseye yardımcı olmuyor ya da yardımcı oluyorsa, çok azına yardımcı oluyor, o sırada herkes acı çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin olarak Papa 14. Leo, çatışmanın sona erdirilmesi için farklı aktörlerin baskı uygulaması gerektiğini belirtti: "Bir şekilde insanların uyanması ve şunu söylemesi gerekiyor: Bunu yapmanın başka bir yolu var, bu çatışmayı bitirelim. Çatışan tarafların artık 'yeter, görüş ayrılıklarımızı çözmek için başka bir yol bulalım' demeleri için çeşitli aktörlerin yeterince baskı uygulaması gerektiğine inanıyorum."

Kilise içi yönetim yapıları hakkında da konuşan Papa, Rahipler Meclisi (Sinod) gibi oluşumların Kilise yönetimini demokratik bir yönetime dönüştürme amacında olmadığını belirtti ve şu yorumu yaptı: "Çünkü bugün dünyadaki birçok ülkeye baktığımızda demokrasi her şey için mükemmel bir çözüm değil."