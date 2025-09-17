Papa 14. Leo'dan Gazze için Ateşkes ve İnsancıl Hukuka Çağrısı

Papa 14. Leo'dan Gazze için ateşkes ve insancıl hukuka saygı çağrısı

Vatikan — Aziz Petrus Meydanı

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Gazze'deki sivillerin "korku içinde ve kabul edilemez koşullarda" yaşadığını belirterek, derhal ateşkes çağrısı yaptı ve uluslararası insancıl hukuka riayet edilmesini talep etti.

Çarşamba günleri Aziz Petrus Meydanı'nda düzenlenen genel kabul oturumunda konuşan Papa, İsrail saldırısı altındaki Gazze'deki durumu değerlendirerek Filistin halkına en derin yakınlığını dile getirdi.

Papa 14. Leo, konuşmasında şunları söyledi: "Gazze'deki Filistin halkına en derinden yakınlığımı belirtiyorum. Korku içinde ve kabul edilemez koşullarda hayatta kalmaya devam ediyorlar. Topraklarından göç etmeye zorlanıyorlar."

Hukuki ve ahlaki vurguyu da öne çıkaran Papa, "'Öldürmeyeceksin' emrini veren Yüce Tanrı’nın huzurunda ve tüm insanlık tarihi ışığında, her insanın daima saygı duyulması ve korunması gereken dokunulmaz bir onuru vardır." ifadelerini kullandı.

Papa sözlerini şöyle sürdürdü: "Ben ateşkes için, rehinelerin serbest bırakılması için, müzakereler yoluyla diplomatik çözüme ulaşılması için, uluslararası insancıl hukuka tam riayet edilmesi için çağrımı yineliyorum. Herkesi, barış ve adaletin şafağının bir an önce doğması için içten duamda bana katılmaya davet ediyorum."

Bu çağrı meydanda toplanan binlerce kişi tarafından alkışla karşılandı.

Papa 14. Leo, dün ayrıca Gazze Şeridi'nde bulunan Kutsal Aile Kilisesi Rahibi Gabriel Romanelli'yi arayarak bölgedeki gelişmelere ilişkin endişesini ifade etmişti.